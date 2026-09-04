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مردم خراسان شمالی در تجمعات شبانه پای وطن، انقلاب و رهبری تا پای جان میمانیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حضور مردم استان در صحنه و میدانداری آنان به ۱۸۷ شب رسیده و عشق به وطن و برهم زدن محاسبات دشمن بزرگترین پیام این تجمع هاست.
مردم خراسان شمالی شبها همچنان بااقتدار و باصلابت، در سنگر خیابان حضور مییابند و ولایتمداری و عشق به رهبر شهید را به همگان نشان میدهند.
بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی همگام با اقشار مختلف مردم در این اجتماع حضور یافت.
مردم ولایتمدار شهرستانهای استان هم برای یکصد و هشتاد و هفتمین شب پیاپی با حضور پرشور در میدانهای اصلی شهر بر اتحاد و یکپارچگی تاکید کردند و بار دیگر جلوهای از همدلی و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی و عشق به وطن را به نمایش گذاشتند.