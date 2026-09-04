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بر اساس آمار ثبتشده در سامانههای ترددشمار اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان، در مردادماه ۱۴۰۵ بیش از ۱۳۲ میلیون تردد خودرو در محورهای استان به ثبت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان؛ مجموع تردد خودروها در محورهای استان در مردادماه امسال ۱۳۲ میلیون و ۴۷۰ هزار و ۶۴۹ تردد بوده که در مقایسه با ۱۵۰ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۱۱۱ تردد ثبتشده در مدت مشابه سال گذشته، کاهش حدود ۱۲ درصدی را نشان میدهد.
همچنین در بخش تردد خودروهای سنگین، در مدت یادشده، ۱۹ میلیون و ۴۳۴ هزار و ۱۳۹ تردد به ثبت رسیده است که این میزان در مقایسه با ۲۰ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۷۲۹ تردد در مردادماه سال گذشته، حدود ۵.۴ درصد کاهش داشته است.
بر پایه این آمار، پرترددترین محورهای استان خوزستان در این بازه زمانی شامل مسیر خرمشهر-آبادان با ۲۳ هزار و ۵۷۲ تردد، آبادان-خرمشهر با ۲۲ هزار و ۲۲۵ تردد و ماهشهر-بندر امام خمینی با ۲۱ هزار و ۱۴۶ تردد بودهاند.