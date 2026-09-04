پخش زنده
امروز: -
بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهدای ملکشاهی با حضور سخنگوی دولت، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین افتتاح بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهدای ملکشاهی با حضور فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، احمد کرمی، استاندار ایلام، فریدون همتی و سارا فلاحی، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، عباس قیصوری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام، جمعی از مدیران استانی و شهرستانی، اصحاب رسانه و مردم شریف ملکشاهی برگزار شد.
مسعود حبیبی در این آیین، افتتاح بیمارستان شهدای ملکشاهی را تحقق یکی از مطالبات مهم و بحق مردم این شهرستان دانست و اظهار کرد: مردم مناطق مرزی، بهویژه مردم استان ایلام، در دوران دفاع مقدس و در مقاطع مختلف برای دفاع از کشور و حفظ امنیت ایران اسلامی ایستادگی کردهاند و خدمت به این مردم، وظیفهای جدی برای دولت و نظام سلامت است.
وی افزود: برای راهاندازی این بیمارستان تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا با تأمین منابع، تجهیزات و الزامات مورد نیاز، این مجموعه در سریعترین زمان ممکن به چرخه خدمت وارد شود.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه افتتاح ساختمان بیمارستان پایان کار نیست، تصریح کرد: تأمین نیروی انسانی متخصص، کادر درمانی و نیروهای اداری مورد نیاز نیز در دستور کار قرار گرفته و هماهنگیهای لازم برای استقرار پزشکان متخصص در این بیمارستان انجام شده است.
حبیبی ادامه داد: باید شرایطی فراهم شود که پزشکان متخصص با اطمینان و آرامش در شهرستان ملکشاهی حضور پیدا کنند و مردم بتوانند خدمات تخصصی مورد نیاز خود را در نزدیکترین محل دریافت کنند.
وی از پیگیری برای حضور دورهای پزشکان متخصص در ملکشاهی خبر داد و گفت: تلاش میکنیم با هماهنگیهای انجامشده، پزشکان متخصص بهصورت دورهای در این شهرستان حضور داشته باشند. همچنین استفاده از ظرفیت پزشکان و متخصصانی که اصالتاً از این منطقه هستند و اکنون در نقاط مختلف کشور فعالیت میکنند، میتواند نقش مهمی در ارتقای خدمات درمانی ملکشاهی داشته باشد.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با بیان اینکه «سلامت، زیربنای توسعه است»، خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای سلامت فقط به معنای ساخت یک بیمارستان نیست؛ بلکه دسترسی مردم به خدمات باکیفیت سلامت میتواند زمینهساز توسعه اجتماعی، اقتصادی و عمرانی شهرستان نیز باشد.
حبیبی همچنین به سیاست دولت در زمینه تحقق عدالت در سلامت اشاره کرد و گفت: رئیسجمهور و دولت بر عدالت در سلامت و دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی تأکید ویژه دارند و برنامه پزشکی خانواده نیز در همین مسیر دنبال میشود.
وی افزود: در برنامه پزشکی خانواده، هر شهروند از یک پزشک برخوردار خواهد بود که میتواند مشاوره و روند درمان او را دنبال کند و در صورت نیاز به پزشک متخصص، آزمایش یا سایر خدمات، فرآیند ارجاع نیز از طریق همین نظام انجام خواهد شد.
حبیبی ابراز امیدواری کرد شهرستان ملکشاهی نیز هرچه سریعتر به برنامه پزشکی خانواده متصل شود و مردم این شهرستان از ظرفیتهای این برنامه بهرهمند شوند.
وی با اشاره به حضور مسئولان دولت در آیین افتتاح بیمارستان شهدای ملکشاهی اظهار کرد: حضور دولت در این شهرستان، پیام روشنی از اهمیت مردم استان ایلام و مناطق مرزی برای دولت است و نشان میدهد مطالبات مردم این مناطق با جدیت دنبال میشود.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت همچنین از تلاشهای مجموعه دانشگاه علوم پزشکی ایلام، استانداری، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاههای اجرایی برای تکمیل و راهاندازی بیمارستان شهدای ملکشاهی قدردانی کرد.
حبیبی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای حوزه سلامت گفت: امیدواریم با برنامهریزی دقیق، هماهنگی میان وزارت بهداشت و مسئولان استان و استفاده از ظرفیتهای موجود، روند اجرای پروژههای سلامت در استان با سرعت بیشتری دنبال شود تا مردم برای دریافت خدمات مورد نیاز خود، سالها در انتظار بهرهبرداری از پروژههای درمانی نباشند.
وی در پایان با قدردانی از پیگیریهای نمایندگان مردم استان در حوزه بهداشت و درمان، اظهار امیدواری کرد با استمرار همکاری میان وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام و مسئولان استانی، گامهای مؤثرتری برای ارتقای شاخصهای سلامت و پاسخگویی به مطالبات مردم برداشته شود.
بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهدای ملکشاهی اکنون بهعنوان یکی از مهمترین زیرساختهای درمانی شهرستان، فصل تازهای را در ارائه خدمات بیمارستانی و تخصصی به مردم این منطقه رقم زده است.