فرمانده انتظامی آذربایجان غربی، با حضور در منزل شهید والامقام سرگرد عیسی شمس نجار، با این خانواده معظم دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سردار جمال سلمانی، فرمانده انتظامی آذربایجان غربی، با حضور در منزل شهید والامقام سرگرد عیسی شمس نجار، با این خانواده معظم دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

سردار سلمانی در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام و تبریک و تسلیت به خانواده معظم وی، اظهار داشت: امنیت و آرامش پایدار امروز کشور مرهون ایثار، فداکاری و ازخودگذشتگی شهدا و صبوری و استقامت خانواده‌های معظم آنان است، دیدار با خانواده شهدا، نه یک وظیفه اداری، بلکه تکلیفی همیشگی و مایه افتخار ماست و همواره بر خود فرض می‌دانیم که با حضور در کنار این عزیزان، قدردان زحمات و جان‌فشانی‌های آنان باشیم.

فرمانده انتظامی استان با تأکید بر تداوم راه شهیدان و پاسداشت خون پاک آنان در حراست از میهن اسلامی، خاطرنشان کرد: شهدا رفتند تا امنیت و عزت این سرزمین پایدار بماند و ما نیز ادامه‌دهنده راه آنان هستیم. امروز وظیفه سنگینی بر دوش همه ماست تا با تأسی از سیره شهدا، در راه خدمت به مردم و حراست از آرمان‌های انقلاب اسلامی گام برداریم.

سردار سلمانی در ادامه با استماع مسائل و دغدغه‌های خانواده معظم شهید، ضمن دلجویی از آنان، قول مساعدت جدی و پیگیری ویژه برای رفع مشکلات معیشتی و اداری این خانواده معظم را داد و بر عزم راسخ مجموعه انتظامی استان برای حکایت همه‌جانبه از خانواده‌های معزز شهدا تأکید کرد.

شهید سرگرد عیسی شمس نجار از کارکنان مجاهد فرماندهی انتظامی، در جریان تجاوز ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی-آمریکایی به شهرستان بوکان به فیض شهادت نائل آمد.