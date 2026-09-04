۶ زائر سرا باهزینه ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان با کمک خیران شهرستان زبر خان خراسان رضوی، افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان زبرخان گفت:هر زائرسرا با مساحت تقریبی ۵۰ متر مربع ساخته شده و تمام امکانات برای اقامت زائر و مسافر درآن پیش بینی شده است‌.

احمد محمدیان با اشاره به امکانات موجود در این بقعه متبرکه افزود: تا کنون برای مرمت و بازسازی و ساخت بنا در این امام زاده مبلغ ۱۵ میلیارد تومان با کمک خیران هزینه شده و‌ پارکینگ این مجموعه ظرفیت پذیرش ۳۰۰ خودور را دارا است.

سعید رضایی معاون بهره وری اقتصادی اداره کل اوقاف خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: بر اسلاس تاکید آقای شهید ایران، حضرت آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای تلاش این اداره بر تمرکز بقاع متبرکه به عنوان قطب فرهنگی هر منطقه است.

درپایان مراسم از خیران نیکوکار واقف شهرستان زبرخان تجلیل شد.

بقعه متبرکه امام زاده سید ابوالحسن از نوادگان امام موسی بن جعفر ع درشهر اسحاق آباد شهرستان زبرخان به فاصله ۱۱۰ کیلومتری غرب مشهد مقدس و در مسیر جاده مشهد به نیشابور قرار دارد.