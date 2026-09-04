به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، در ساعات صبح در سواحل و جزایر همراه با مه رقیق صبحگاهی و در طول روز هوا در بیشتر نقاط استان همراه با غبارمحلی پیش بینی می شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در ساعت های بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان به ویژه شهرستان های بشاگرد و حاجی آباد و برخی نقاط مستعد رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه ای پیش بینی می شود.

وی گفت: در برخی نقاط استان از جمله مناطق مرکزی و سواحل که شرایط بارشی مهیا نباشد، احتمال تندباد لحظه ای ، وقوع گردوخاک و کاهش کیفیت وضع هوا دور از انتظار نیست.

حمزه نژاد افزود: با توجه به احتمال سیلابی شدن مسیل ها و طغیان رودخانه های فصلی همچنین وقوع صاعقه و تندباد لحظه ای توصیه می شود از چرای دام ، صعود به ارتفاعات ، قرارگیری در حریم و بستر رودخانه های فصلی اجتناب شود و نسبت به استحکام سازه های سبک اطمینان حاصل شود.

وی گفت: مناطق دریایی استان به ویژه شرق تنگه هرمز با افزایش باد جنوب شرقی متلاطم پیش بینی می شود. بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به محدوده ۱۵۰ سانتیمتر خواهد رسید.

حمزه نژاد افزود: توصیه می شود تمهیدات لازم در بنادر استان به منظور تردد ایمن شناورها صورت گیرد. از ساعات بعدازظهر امروز جمعه از سرعت باد جنوب شرقی کاسته خواهد شد ولی دریا تا صبح شنبه با وزش باد جنوب شرقی کمی مواج خواهد بود. در روزهای یکشنبه و دوشنبه (ساعات بعدازظهر و شب ) ، افزایش باد جنوب غربی سبب متلاطم شدن دریا در تنگه هرمز و شرق خلیج فارس خواهد شد. صبح دوشنبه در محدوده دریای عمان و از صبح سه شنبه در دریای عمان و تنگه هرمز افزایش باد جنوب شرقی پیش بینی می شود.

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به لحاظ دمایی 1 تا 2 درجه افزایش دمای بیشینه در روز شنبه در مناطقی از استان مورد انتظار است.