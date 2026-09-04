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روند افزایش موقت دما در آذربایجان غربی تا دوشنبه ادامه دارد و طبق پیشبینی هواشناسی، از روز سهشنبه دمای بیشینه استان کاهش نسبتا محسوسی خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، اداره کل هواشناسی آذربایجانغربی از حاکمیت جوی پایدار در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و اعلام کرد طی این مدت هیچ گزارشی از بارندگی در ایستگاههای استان به ثبت نرسیده است.
براساس خروجی مدلهای هواشناسی، از امروز بعدازظهر شاهد افزایش ابر و رگبارهای پراکنده در نواحی شمالی استان خواهیم بود.
اداره کل هواشناسی استان در آخرین گزارش وضعیت جوی استان اعلام کرد که روز آغازین هفته آینده شرایط پایداری در سطح استان حاکم خواهد بود و رشد ابر در ساعات بعد از ظهر در نواحی شمالی استان تنها پدیده قابل توجه به شمار خواهد آمد.
روز یکشنبه نیز با عبور امواج تراز میانی جو، بارشهای خفیف و پراکنده برخی نقاط استان را فرا میگیرد که این ناپایداری تا ساعات اولیه دوشنبه ادامه خواهد داشت.
همچنین با افزایش گرادیان خطوط فشاری در روز دوشنبه، وزش باد شدید بهویژه در مناطق جنوبی استان پیشبینی میشود که کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا را در پی خواهد داشت.
در ادامه هواشناسی استان اعلام کرد که روند افزایش نسبی و موقتی دما تا روز دوشنبه ادامه مییابد، اما روز سهشنبه شاهد کاهش نسبتا محسوس دمای بیشینه خواهیم بود.
در شبانهروز گذشته پلدشت با بیشینه دمای ۳۳.۱ درجه گرمترین و ایستگاه تخت سلیمان تکاب با کمینه دمای ۹.۲ درجه خنکترین نقاط استان گزارش شدند.