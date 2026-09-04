به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، اصغر خودکار، گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست تالش در جریان گشت و کنترل و اقدامات حفاظتی در منطقه سیاکت از منطقه حفاظت‌شده لیسار، موفق به شناسایی و دستگیری تعدادی از متخلفان حرفه‌ای قطع غیرمجاز درختان شدند.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد افراد دستگیرشده به‌صورت مکرر و در ساعات مختلف شبانه‌روز اقدام به قطع غیرمجاز درختان در این منطقه می‌کردند که با هوشیاری و تلاش مأموران یگان حفاظت محیط زیست، فعالیت آنان شناسایی و متوقف شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش ادامه داد: مأموران در جریان این عملیات، متخلفان را به همراه ادوات مورد استفاده در تخلف، آثار و مستندات مربوط و چوب‌آلات مکشوفه دستگیر کردند.

اصغر خودکار با تأکید بر اینکه حفاظت از عرصه‌های جنگلی و جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی مناطق تحت مدیریت محیط زیست از اولویت‌های این اداره است، تگفت: با هرگونه تخلف و تعرض به منابع طبیعی و زیستگاه‌های ارزشمند منطقه، مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: پرونده متخلفان پس از تکمیل مراحل قانونی برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد و افراد متخلف، علاوه بر مجازات قانونی، ملزم به پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست و جبران خسارات قانونی مربوط خواهند بود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش در پایان از شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه قطع غیرمجاز درختان، تخریب زیستگاه یا سایر تخلفات زیست‌محیطی، موضوع را به نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست یا یگان حفاظت اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و اقدام قانونی انجام شود.

منطقه حفاظت‌شده لیسار از زیستگاه‌های ارزشمند شمال کشور در شهرستان تالش است که حفاظت از جنگل‌ها، پوشش گیاهی، حیات وحش و زیست‌بوم‌های آن نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول و مشارکت مردم و جوامع محلی است.