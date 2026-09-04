دو جایگاه سوخت رسانی شهری و جاده‌ای در جاده تهران - مشهد محدوده شهرستان گرمسار به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این جایگاه ها با همکاری بخش خصوصی به بهره برداری رسید و وارد مدار سوخت رسانی شد.

حسین عبدلی مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه شاهرود گفت: جایگاه سوخت رسانی شهری گرمسار دارای ۱۰ نازل است و با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

وی افزود: جایگاه سوخت رسانی در محدوده منطقه سردره قرار دارد و دارای ۱۰ نازل بنزین و گازوئیل است و با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال راه اندازی شده است.