تعیین تکلیف ۱۰ پرونده واگذاری زمین ملی در لرستان
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از بررسی و تعیین تکلیف ۱۰ پرونده واگذاری زمین های ملی و دولتی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛علی کردعلیوند در جلسه ی کمیسیون ماده گفت:حفاظت از اراضی کشاورزی و نظارت بر روش بهرهبرداری از زمین های ملی واگذار شده، اولویت اصلی ما در مدیریت امور اراضی استان لرستان است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد: در این جلسه ۱۰ پرونده در زمینه ی بررسی واگذاری زمین های جدید، تمدید قرارداد در حوزه های نیروگاه خورشیدی، مجتمع خدمات رفاهی،صنعت و معدن و راهداری مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه حمایت از تولیدکنندگان واقعی و سرمایهگذارانی که در مسیر توسعه بخش کشاورزی استان فعالیت می کنند از وظایف کمیسیون ماده ۲۱ است، افزود: در خصوص پروندههایی که به تعهدات خود عمل نکرده و یا اراضی واگذار شده را در اجرای طرح مصوب مورد استفاده قرار ندادهاند، با قاطعیت و بر اساس مقرارت قانونی برخورد خواهد شد.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر لزوم نظارت مستمر بر طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی گفت: همچنین نظارت بر حسن اجرای طرحها، یکی از ابزارهای مهم برای جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز و مقابله با زمینخواری است.
کردعلیوند با اشاره به اینکه نظارت بر اراضی واگذار شده با بهرهگیری از روشهای دقیق و هوشمند انجام میشود، افزود:حفظ امنیت غذایی استان و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از زمین های ملی و کشاورزی خط قرمز مدیریت امور اراضی است.