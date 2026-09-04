مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از بررسی و تعیین تکلیف ۱۰ پرونده واگذاری زمین های ملی و دولتی در استان خبر داد.



به گزارش خبر به گزارش خبر گزاری صداوسیمای استان لرستان ؛علی کردعلیوند در جلسه ی کمیسیون ماده گفت:حفاظت از اراضی کشاورزی و نظارت بر روش بهره‌برداری از زمین های ملی واگذار شده، اولویت اصلی ما در مدیریت امور اراضی استان لرستان است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد: در این جلسه ۱۰ پرونده در زمینه ی بررسی واگذاری زمین های جدید، تمدید قرارداد در حوزه های نیروگاه خورشیدی، مجتمع خدمات رفاهی،صنعت و معدن و راهداری مورد بررسی قرار گرفت.





وی با بیان اینکه حمایت از تولیدکنندگان واقعی و سرمایه‌گذارانی که در مسیر توسعه بخش کشاورزی استان فعالیت می کنند از وظایف کمیسیون ماده ۲۱ است، افزود: در خصوص پرونده‌هایی که به تعهدات خود عمل نکرده و یا اراضی واگذار شده را در اجرای طرح مصوب مورد استفاده قرار نداده‌اند، با قاطعیت و بر اساس مقرارت قانونی برخورد خواهد شد.



مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر لزوم نظارت مستمر بر طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی گفت: همچنین نظارت بر حسن اجرای طرح‌ها، یکی از ابزارهای مهم برای جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و مقابله با زمین‌خواری است.



