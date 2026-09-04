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مدیر تعاون روستایی خراسانشمالی گفت: تعاون روستایی استان از ابتدای خرید ۴۲ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مهدی یزدانی گفت: شبکه تعاون روستایی خراسانشمالی به عنوان مباشر خرید محصولات راهبردی، امسال نیز با استفاده از ظرفیت مراکز خرید خود، نقش موثری در حمایت از کشاورزان و تامین امنیت غذایی استان ایفا کرد.
وی افزود: در مجموع حدود ۴۲ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در دور افتادهترین و سختترین نقاط استان توسط شبکه تعاون روستایی خریداری شد که در مقایسه با سال گذشته حدود سه برابر افزایش نشان میدهد.
یزدانی خاطر نشان کرد: ۲۰ مرکز خرید تعاون روستایی در تمامی شهرستانهای خراسان شمالی در طول فصل خرید به صورت مستمر فعال بودند و محصول گندمکاران را تحویل گرفتند.
مدیر تعاون روستایی خراسانشمالی گفت: ایجاد شبکه گسترده مراکز خرید موجب شد کشاورزان بتوانند محصول تولیدی خود را به نزدیکترین مرکز خرید تضمینی تحویل دهند و از مراجعه به مناطق دورتر برای عرضه محصول بینیاز شوند.
وی ادامه داد: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال جاری ۴۹۵ هزار ریال تعیین شده بود و مراکز تعاون روستایی با فراهم کردن امکانات لازم، فرآیند تحویل و خرید محصول از کشاورزان را انجام دادند.
یزدانی تصریح کرد: فعالیت مستمر مراکز خرید در مناطق مختلف استان، علاوه بر تسهیل دسترسی کشاورزان به بازار تضمینی، زمینه جمعآوری سریع گندم مازاد و پشتیبانی از تولیدکنندگان این محصول راهبردی را فراهم کرد.