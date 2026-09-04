به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ شهرستان دامغان که یکی از مناطق پسته خیز کشور محسوب می‌شود و دارای ۱۸ هزار هکتار باغ پسته است که از این وسعت ۱۷ هزار هکتار باغ بارده است.

هر چند برداشت محصول پسته امسال نسبت به پارسال بهتر شده است، اما وجود واسطه‌ها موجب شده تا هم کشاورز و هم مشتری از وضعیت بازار راضی نباشند.

شهرستان دامغان بیش از ۶ هزار بهره بردار پسته دارد ؛ افرادی که تا آبان ماه مشغول برداشت ارقام مختلف پسته خواهند بود.