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رئیس محیط زیست دامغان از شناسایی و دستگیری متخلفان شکار غیرمجاز یک رأس قوچ وحشی در شهرستان دامغان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علی آذرپور گفت : با پیگیری و اقدام یگان حفاظت محیط زیست استان سمنان و همکاری یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دامغان و عوامل پلیس اطلاعات و امنیت این شهرستان، متخلفان دستگیر و پس از بازداشت برای رسیدگی قانونی و طی مراحل قضایی به مقام قضایی تحویل داده شدند.
وی گفت: مشارکت و همکاری مردم و جوامع محلی در گزارش موارد مشکوک و تخلفات زیستمحیطی، نقش مهمی در حفاظت از حیات وحش و جلوگیری از شکار غیرمجاز دارد. تصاویر آرشیوی استفاد