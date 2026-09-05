به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علی آذرپور گفت : با پیگیری و اقدام یگان حفاظت محیط زیست استان سمنان و همکاری یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دامغان و عوامل پلیس اطلاعات و امنیت این شهرستان، متخلفان دستگیر و پس از بازداشت برای رسیدگی قانونی و طی مراحل قضایی به مقام قضایی تحویل داده شدند.

وی گفت: مشارکت و همکاری مردم و جوامع محلی در گزارش موارد مشکوک و تخلفات زیست‌محیطی، نقش مهمی در حفاظت از حیات وحش و جلوگیری از شکار غیرمجاز دارد. تصاویر آرشیوی استفاد