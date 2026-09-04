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دور دوم رقابتهای لیگ کشتی جوانان به پایان رسید و آکادمی کشتی اندیمشک با اقتدار به عنوان صدرنشین این مرحله از مسابقات معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دور دوم رقابتهای لیگ کشتی جوانان پنجشنبه ۱۲ شهریور با حضور نمایندگان استانهای کردستان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آکادمی کشتی اندیمشک برگزار شد.
در پایان این رقابتها که به میزبانی شهرستان اندیمشک برگزار شد، کشتیگیران آکادمی این شهرستان موفق شدند با غلبه بر حریفان، جایگاه نخست و صدر جدول این گروه از مسابقات را به خود اختصاص دهند.