دور دوم رقابت‌های لیگ کشتی جوانان به پایان رسید و آکادمی کشتی اندیمشک با اقتدار به عنوان صدرنشین این مرحله از مسابقات معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دور دوم رقابت‌های لیگ کشتی جوانان پنجشنبه ۱۲ شهریور با حضور نمایندگان استان‌های کردستان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آکادمی کشتی اندیمشک برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها که به میزبانی شهرستان اندیمشک برگزار شد، کشتی‌گیران آکادمی این شهرستان موفق شدند با غلبه بر حریفان، جایگاه نخست و صدر جدول این گروه از مسابقات را به خود اختصاص دهند.