به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون فرهنگی و امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی گفت: ۲ سازمان مردم‌نهاد استان در پنجمین دوره جشنواره ملی «اتفاق» به عنوان سمن‌های برگزیده انتخاب شده‌اند و بیش از ۷۰ جوان برگزیده استان نیز در اختتامیه این جشنواره ملی حضور خواهند داشت.

حسین شری‌زاده، معاون فرهنگی و امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی، اظهار کرد: پنجمین دوره جشنواره ملی «اتفاق» با هدف معرفی ظرفیت‌ها و دستاورد‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و جوانان فعال در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی برگزار می‌شود.

وی افزود: پس از طی مراحل داوری و ارزیابی فعالیت‌های سمن‌های استان، ۲ سازمان مردم‌نهاد از آذربایجان‌غربی به عنوان سمن‌های برگزیده استان انتخاب شدند که از فعالیت‌های آنان تجلیل خواهد شد.

شری‌زاده همچنین از حضور بیش از ۷۰ جوان برگزیده آذربایجان‌غربی در اختتامیه جشنواره ملی «اتفاق ۵» خبر داد و گفت: این جوانان به نمایندگی از ظرفیت‌های جوانان استان در این رویداد ملی حضور خواهند یافت.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی تصریح کرد: حضور این تعداد جوان برگزیده، نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه جوانان استان در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، داوطلبانه و فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد است.