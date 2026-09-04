به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم از اجرای پایلوت طرح انتقال جنین دام به روش IVF در استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف اصلاح نژاد و افزایش بهره‌وری تولید، با همکاری جهاد دانشگاهی و تشکل‌های دامداران اجرا می‌شود.

سجاد چهره‌گانی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم، با اشاره به ظرفیت این استان به عنوان یکی از قطب‌های دام و طیور کشور گفت: طرح پایلوت انتقال جنین دام به روش IVF با همکاری جهاد دانشگاهی و تشکل‌های دامداران در قم اجرا خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت علمی و فناورانه کردن فرآیند تولید افزود: اصلاح نژاد دام از طریق انتقال جنین یکی از گام‌های مهم در این زمینه است و با استفاده از این روش می‌توان نژاد‌های برتر را با سرعت و دقت بیشتری نسبت به روش طبیعی تکثیر کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به مزیت اقتصادی این طرح گفت: انتقال جنین می‌تواند هم در زمینه پرواربندی و تولید گوشت و هم در تولید شیر، صرفه اقتصادی بالایی داشته باشد.

چهره‌گانی با بیان اینکه بیش از ۸ هزار دامدار در استان قم فعالیت دارند، افزود: فاز نخست این طرح با مشارکت دامداران بزرگ که از منابع ژنتیکی مناسبی برخوردارند آغاز خواهد شد و در مرحله نخست، دام سنگین به‌ویژه گاو در اولویت قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: این طرح تاکنون به صورت آزمایشگاهی خارج از استان دنبال شده است، اما هدف این است که ظرفیت انتقال جنین به روش IVF در قم به شکل گسترده عملیاتی شود.