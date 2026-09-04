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شبکه سه سیما از امروز جمعه ۱۳ شهریور، با تغییر کنداکتور، سه مجموعه نمایشی «مرد سههزارچهره»، «دیار مادری» و «دیوار دفاعی» را در روزهای مختلف هفته روی آنتن میبرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه سه سیما از امروز جمعه ۱۳ شهریور با سه مجموعه نمایشی و در فضایی متفاوت، شکل تازهای به کنداکتور خود میدهد و سه سریال «مرد سههزارچهره»، «دیار مادری» و «دیوار دفاعی» را در روزهای مختلف هفته پخش میکند.
بر این اساس، مجموعه طنز «مرد سههزارچهره» جمعهها ساعت ۲۰:۱۵ روی آنتن شبکه سه میرود. این مجموعه به کارگردانی مهران مدیری و تهیهکنندگی جواد فرحانی تولید شده و در ۱۵ قسمت، داستان مسعود شصتچی را روایت میکند؛ شخصیتی که درگیر ماجراهایی تازه میشود و تلاش دارد مسیر زندگی معمولی خود را ادامه دهد.
«دیار مادری» نیز از شنبه، دوشنبه و چهارشنبه، جای خود را در کنداکتور شبکه سه باز میکند. این مجموعه خانوادگی و اجتماعی به کارگردانی حسین تبریزی، تهیهکنندگی اکبر تحویلیان و نویسندگی علی حسینی، داستان خانوادهای را روایت میکند که پس از یک بحران، مسیر تازهای را برای بازسازی زندگی خود آغاز میکنند.
قصه این سریال در بستر بومی استان قزوین شکل میگیرد و با تمرکز بر روابط خانوادگی، چالشها و فرصتهای پیش روی شخصیتها را به تصویر میکشد.
همچنین مجموعه «دیوار دفاعی» یکشنبه، سهشنبه و پنجشنبه روی آنتن شبکه سه میرود. این مجموعه تاریخی به کارگردانی احمد کاوری، تهیهکنندگی مسعود دهنمکی و نویسندگی کریم خودسیانی و حمزه صالحی ساخته شده است.
«دیوار دفاعی» در روزهای ملی شدن صنعت نفت، تقابل کارگران ایرانی و انگلیسی را روایت میکند؛ تقابلی که در زمین فوتبال نیز به بخشی از روایت این مجموعه تبدیل میشود.
به این ترتیب، شبکه سه از جمعه ۱۳ شهریور با سه مجموعه در گونههای طنز، خانوادگی ـ اجتماعی و تاریخی، ترکیب تازهای را برای پخش سریالهای خود در نظر گرفته است.