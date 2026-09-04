به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمود جاوید، در اختتامیه هفدهمین کنگره بین‌المللی و بیست‌وسومین کنگره ملی ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران، با اشاره به گسترش استفاده از ابزار‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در حوزه سلامت، گفت: این سکوها اگر درست طراحی شده باشند، می‌توانند اطلاعات خوبی در اختیار پزشکان و مردم قرار دهند، به‌ویژه اینکه به کتب علمی معتبر علوم آزمایشگاهی و پاتولوژی بالینی دسترسی دارند و می‌توانند تداخلات دارویی و بیومارکر‌ها را نیز در نظر بگیرند.

وی افزود: هوش مصنوعی بر اساس داده‌ها و الگوریتم‌های از پیش تعیین‌شده عمل و آنالیز می‌کند ولی امکان معاینه بالینی ندارد، بنابراین در حال حاضر نمی‌تواند جایگزین پزشک شود. هوش مصنوعی می‌تواند به همکاران پزشک ما در تفسیر نتایج کمک کند، اما منجر به تصمیم نمی‌شود.

جاوید درباره استفاده مردم از این سکوها گفت: یکی از ویژگی‌های مثبت سیستم‌های پشتیبانی تصمیم‌گیری بالینی، دسترسی آسان آنهاست و افراد می‌توانند جواب آزمایش خود را در این سامانه‌ها بارگذاری و درباره آن نظرخواهی کنند، اما هوش مصنوعی‌هایی که درست طراحی شده و مجوز دارند، از نظر استاندارد‌ها نباید به بیمار تشخیص دقیق یا توصیه مصرف دارو ارائه کنند و اگر سامانه‌ای چنین اقدامی انجام دهد، تخلف صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در ایران نیز هنوز تعریف دقیق و دستورالعمل مشخصی برای این پلتفرم‌ها وجود ندارد و باید مسائل اخلاقی و حرفه‌ای در استفاده از آنها مورد توجه قرار گیرد. برای مثال ممکن است سامانه به فرد اعلام کند قند خون او در محدوده پیش‌دیابت است و پیشنهاد‌هایی درباره فعالیت فیزیکی، سبک زندگی و رژیم غذایی ارائه دهد، اما همیشه باید تأکید شود که تصمیم نهایی نیازمند معاینه، مشاوره پزشکی و اقدامات تشخیصی لازم دیگر است.

دبیر اجرایی کنگره تأکید کرد: مردم باید بدانند که صرفاً بر اساس تفسیر یک سامانه هوش مصنوعی از نتیجه آزمایش نمی‌توان درباره بیماری یا مصرف دارو تصمیم‌گیری کرد.

در مراسم اختتامیه این دوره از کنگره، قطعنامه پایانی قرائت شد و از برگزیدگان بخش پوستر تقدیر به عمل آمد، سه نفر در این بخش رتبه‌های برتر را کسب کردند.

هفدهمین کنگره بین‌المللی و بیست‌وسومین کنگره ملی ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران از ۱۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار شد.