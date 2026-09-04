پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: برخورد یک دستگاه خودروی پژوپارس با پایه برق در مسیر سهراه خرمشهر به سمت پلیسراه قدیم اهواز، منجر به فوت سه نفر از سرنشینان خودرو شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بابک بدیعی اظهار کرد: طی تماس با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز، وقوع حادثه برخورد یک دستگاه خودروی پژوپارس با پایه برق در حدفاصل سهراه خرمشهر به سمت پلیسراه قدیم اهواز اعلام شد.
وی افزود: در پی اعلام این حادثه، سه دستگاه خودروی عملیاتی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز به همراه آتشنشانان به محل حادثه اعزام شدند.
بدیعی بیان داشت: آتشنشانان پس از حضور در محل، ضمن ایمنسازی صحنه حادثه و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از بروز خطرات ثانویه، عملیات رهاسازی سرنشینان محبوسشده در داخل خودرو را با استفاده از تجهیزات تخصصی انجام دادند.
وی تصریح کرد: متأسفانه در این حادثه، سه نفر از سرنشینان خودروی پژوپارس جان خود را از دست دادند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز میگوید: نیروهای عملیاتی پس از انجام عملیات رهاسازی و اقدامات ایمنی لازم، محل حادثه را برای انجام مراحل بعدی در اختیار عوامل مربوطه قرار دادند.