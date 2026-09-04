به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ معاون امور استان‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در بدو ورود به صداوسیمای مرکز گیلان، به همراه جمعی از مسئولان و مدیران، با حضور در یادمان شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس مدفون در این مرکز، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، با آرمان‌های والای شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تجدید میثاق کرد.

در ادامه، نشست مشترک معاون امور استان‌های صداوسیما با تقی ربانی، مدیرکل، معاونان و مدیران صداوسیمای مرکز گیلان برگزار شد.

معاون امور استان‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند مراکز استانی اظهار کرد: امروز در سراسر کشور نیرو‌های توانمند، جوان و خلاقی حضور دارند که با وجود محدودیت‌ها، تولیدات ارزشمندی را به سرانجام می‌رسانند و این ظرفیت باید بیش از گذشته در خدمت تولیدات ملی قرار گیرد.

وی افزود: رویکرد ما باید بر پایه هم‌افزایی میان مراکز استانی و شبکه‌های سراسری شکل بگیرد به این معنا که تولیدات موفق و ایده‌های خلاقانه مراکز فرصت دیده‌شدن در سطح ملی را پیدا کنند و از ظرفیت شبکه‌های سراسری برای معرفی توانمندی‌های استان‌ها استفاده شود.

علیرضا کیخا با اشاره به نمونه‌هایی از تولیدات موفق مراکز استان‌ها گفت: در بسیاری از مراکز، برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و مستند با ایده‌های جذاب تولید می‌شود که قابلیت عرضه در سطح ملی دارند و می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، این آثار را به مخاطبان سراسر کشور معرفی کرد.

معاون امور استان‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: یکی از فرصت‌های مهم پیش روی سازمان، توسعه تولیدات مشترک میان مراکز و شبکه‌های سراسری است، یک ایده موفق در یک استان می‌تواند با حمایت شبکه ملی به اثری برای مخاطبان سراسر کشور تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: این رویکرد علاوه بر افزایش بهره‌وری منابع، باعث می‌شود نیرو‌های خلاق استان‌ها فرصت بیشتری برای حضور در عرصه ملی پیدا کنند و استعداد‌های جدید در چرخه تولید حرفه‌ای صداوسیما شناسایی و شکوفا شوند.

علیرضا کیخا با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی در تحول رسانه‌ای گفت: سرمایه اصلی صداوسیما، نیرو‌های خلاق و متخصص آن در سراسر کشور هستند و باید زمینه‌ای فراهم شود تا نیرو‌هایی که امروز در مراکز استان‌ها فعالیت می‌کنند، بتوانند در سطح ملی نیز نقش‌آفرینی کنند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی مراکز استان‌ها اظهار کرد: مراکز استانی در پوشش رویداد‌های ورزشی از تجربه و توانمندی قابل توجهی برخوردارند و این ظرفیت می‌تواند در کنار شبکه‌های سراسری، به پوشش حرفه‌ای‌تر رویداد‌های ورزشی کشور کمک کند.

معاون امور استان‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ظرفیت‌های ویژه گیلان گفت: گیلان از استان‌های برخوردار از ظرفیت‌های کم‌نظیر فرهنگی، تاریخی، گردشگری، اجتماعی و ورزشی است و صداوسیمای گیلان می‌تواند با استفاده از این ظرفیت‌ها، آثار و برنامه‌هایی تولید کند که علاوه بر مخاطبان استان، در سطح ملی نیز مورد توجه قرار گیرد.

علیرضا کیخا افزود: نگاه ما باید نگاه ملی و هم‌افزا باشد؛ به گونه‌ای که خبر، سیما، صدا، فضای مجازی و مراکز استانی در کنار یکدیگر ظرفیت‌های رسانه ملی را کامل کنند، هر بخش مأموریت ویژه خود را دارد و در صورت هماهنگی، اثرگذاری مجموعه چند برابر خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت حمایت از تولیدات مراکز تصریح کرد: در حوزه فرهنگ و رسانه، سرمایه اصلی ما نیروی انسانی خلاق و توانمند است و اگر منابع، امکانات و ظرفیت‌های انسانی را به شکل درست در کنار یکدیگر قرار دهیم، شاهد اتفاقات بسیار خوبی در حوزه تولید محتوا خواهیم بود.

در ادامه این نشست مدیرکل صداوسیمای مرکز گیلان، با ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات مرکز گفت: گیلان به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های متنوع فرهنگی، تاریخی، گردشگری، اجتماعی و ورزشی، زمینه مناسبی برای تولید برنامه‌های جذاب و اثرگذار دارد.

تقی ربانی افزود: صداوسیمای گیلان مجموعه‌ای از نیرو‌های باتجربه، جوان و خلاق را در اختیار دارد که با شناخت دقیق از ظرفیت‌های استان، می‌توانند تولیدات ارزشمندی را در حوزه‌های مختلف به سرانجام برسانند.

وی با تأکید بر ضرورت ارتباط و تعامل بیشتر میان مراکز استانی و شبکه‌های سراسری گفت: بسیاری از تولیدات مراکز می‌تواند با حمایت شبکه‌های ملی، دامنه مخاطبان گسترده‌تری پیدا کند و در کنار معرفی ظرفیت‌های استان، به غنای محتوایی رسانه ملی نیز کمک کند.

مدیرکل صداوسیمای گیلان خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های بومی، حمایت از ایده‌های خلاقانه و تقویت هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف سازمان، مسیر مناسبی برای افزایش تولیدات فاخر، امیدآفرین و اثرگذار است.

در این نشست همچنین معاونان و مدیران صداوسیمای مرکز گیلان، گزارشی از فعالیت‌های انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌روی حوزه‌های مختلف ارائه کردند و دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را برای ارتقای فعالیت‌های رسانه‌ای مرکز مطرح کردند.

این نشست با تأکید بر تداوم همکاری، هم‌افزایی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های صداوسیمای گیلان برای تولید و انتشار محتوای فاخر و امیدآفرین به پایان رسید.