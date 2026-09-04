سرپرست کاوش‌های تپه زاغه از آغاز فصل جدید کاوش‌های آموزشی این محوطه باستانی با همکاری دانشگاه تهران خبر داد و گفت: این کاوش‌ها با هدف آموزش دانشجویان و پاسخ به پرسش‌های کلیدی درباره زمین‌باستان‌شناسی و تغییرات اقلیمی گذشته در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما حسن فاضلی‌نشلی سرپرست کاوش‌های تپه زاغه با اشاره به آغاز این فصل از کاوش‌های تپه زاغه گفت: فصل جدید کاوش‌های آموزشی تپه زاغه با همکاری دانشگاه تهران آغاز شد و به مدت ۴۵ روز ادامه خواهد داشت.

فاضلی نشلی افزود: یکی از اهداف اصلی این فصل، جنبه آموزشی کاوش‌ها و فراهم کردن فرصت یادگیری و کسب تجربه عملی برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته باستان‌شناسی است تا دانشجویان با روش‌ها و فرآیند‌های علمی کاوش در یک محوطه باستانی آشنا شوند.

سرپرست کاوش‌های تپه زاغه ادامه داد: در کنار اهداف آموزشی، این فصل از کاوش‌ها با رویکرد علمی و پژوهشی انجام می‌شود و تلاش داریم به برخی از کلیدی‌ترین پرسش‌های حوزه زمین‌باستان‌شناختی و همچنین تغییرات اقلیمی در گذشته پاسخ دهیم.

فاضلی‌نشلی تصریح کرد: مجموعه مطالعات و داده‌های به‌دست‌آمده از این کاوش‌ها می‌تواند در آینده و زمانی که شرایط برای انجام کاوش‌های گسترده‌تر در تپه زاغه فراهم شود، نقش مهمی داشته باشد.

او افزود: هدف نهایی این است که با انجام مطالعات علمی و میان‌رشته‌ای بتوانیم تصویری دقیق‌تر از گذشته باشکوه دشت قزوین در هزاره‌های پیش از تاریخ بازسازی کنیم و در مسیر تبدیل تپه زاغه به یک سایت‌موزه، از پشتوانه‌ای علمی و پژوهشی برخوردار باشیم.

سرپرست کاوش این محوطه باستانی با اشاره به جایگاه ویژه تپه زاغه در تاریخ باستان‌شناسی ایران گفت: باستان‌شناسی ایران مدیون تپه زاغه است؛ چراکه بسیاری از باستان‌شناسانی که طی پنج دهه اخیر در استان‌های مختلف کشور به کاوش پرداخته‌اند، فعالیت خود را از تپه زاغه آغاز کرده و روش‌های کاوش و مطالعات میدانی را در این محوطه فراگرفته‌اند.

فاضلی نشلی با بیان اینکه این محوطه از جایگاه و امتیاز ویژه‌ای در جامعه باستان‌شناسی برخوردار است، اظهار کرد: تپه زاغه همواره مورد توجه جامعه باستان‌شناسی قرار داشته است و این جایگاه نشان می‌دهد که بخشی از تحولات مهم در بخشی از مقاطع تاریخی در این محوطه رقم خورده است.

او خاطرنشان کرد: تداوم مطالعات و کاوش‌های علمی در تپه زاغه می‌تواند به شناخت دقیق‌تر روند شکل‌گیری و تحول جوامع پیش از تاریخ در دشت قزوین کمک کند و زمینه را برای معرفی شایسته‌تر این محوطه ارزشمند به جامعه علمی و عموم مردم فراهم سازد.