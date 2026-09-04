تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شیروان با ظرفیت ۳۰۰ مترمکعب در شبانه روز و با ۶۵ میلیارد تومان اعتبار، با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، فرماندار شیروان گفت: همزمان با آغاز عملیات اجرایی طرح انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب شیروان به نیروگاه سیکل ترکیبی، لوله‌های خط انتقال این طرح تأمین شده است.

محمد احمدی با بیان اینکه این طرح شامل احداث پیش‌تصفیه‌خانه، ایستگاه پمپاژ و خط انتقال پساب است که خط انتقال آن حدود ۲۲ کیلومتر طول دارد، افزود: برای اجرای این طرح ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: تأمین و استقرار کامل لوله‌های مورد نیاز، این امکان را فراهم کرده است که پس از کلنگ‌زنی، عملیات اجرایی پروژه بدون وقفه و بدون محدودیت ناشی از تأمین تجهیزات آغاز شود و روند اجرای طرح با سرعت بیشتری دنبال شود.

فرماندار شیروان انتقال و استفاده مجدد از پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شیروان در نیروگاه سیکل ترکیبی را اقدامی مهم در راستای بازچرخانی آب، کاهش برداشت از منابع آب و صیانت از منابع آبی شهرستان برشمرد.

احمدی بر ضرورت تسریع در اجرای طرح رعایت برنامه زمان بندی و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از ظرفیت پساب تصفیه‌شده برای مصارف صنعتی تأکید و خاطر نشان کرد: با اجرای این طرح، پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شیروان پس از طی فرآیند پیش‌تصفیه، از طریق خط انتقال ۲۲ کیلومتری به نیروگاه سیکل ترکیبی منتقل می‌شود.