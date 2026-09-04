موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با گرامیداشت روز بهورز، بهورزان ، بر نقش ارزشمند آنان در پیشگیری از بیماری‌ها، ارتقای سواد سلامت و تحقق عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیام معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت به مناسبت روز بهورز و قدردانی از بهورزان سراسر کشور پیامی را منتشر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

دوازدهم شهریورماه، روز بهورز، فرصت مغتنمی است برای پاسداشت تلاش‌های صادقانه و مسئولانه مردان و زنانی که در خط مقدم ارائه خدمات بهداشتی، نقشی بی‌بدیل در صیانت از سلامت مردم و تحقق عدالت در سلامت ایفا می‌کنند.

بهورزان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حلقه‌های ارتباطی نظام سلامت با جامعه، به‌ویژه در روستا‌ها و مناطق کم‌برخوردار، با حضور مستمر و مسئولانه خود، سهمی ارزشمند در پیشگیری از بیماری‌ها، ارتقای سواد سلامت، مراقبت از مادران و کودکان و بهبود شاخص‌های سلامت جامعه بر عهده دارند.

تلاش‌های خستگی‌ناپذیر این عزیزان، جلوه‌ای روشن از تعهد، مسئولیت‌پذیری و خدمت صادقانه به مردم است و بی‌تردید استمرار و ارتقای این خدمات، از ارکان مهم دستیابی به اهداف نظام سلامت و توسعه عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی محسوب می‌شود.

اینجانب ضمن ارج نهادن به خدمات ارزشمند این قشر فرهیخته، فرارسیدن روز بهورز را به تمامی بهورزان عزیز سراسر کشور، خانواده‌های محترم آنان و دست‌اندرکاران حوزه بهداشت تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، برای این تلاشگران عرصه سلامت، تندرستی، سربلندی و توفیق روزافزون در مسیر خدمت به مردم شریف ایران اسلامی مسئلت دارم.

طاهرموهبتی

معاون توسعه مدیریت و منابع