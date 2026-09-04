به مناسبت روز جهانی داور، نشست هم‌اندیشی و مراسم تجلیل از پیشکسوتان عرصه داوری فوتبال ، به همت کمیته داوران هیئت فوتبال سلماس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به مناسبت روز جهانی داور، نشست هم‌اندیشی و مراسم تجلیل از پیشکسوتان عرصه داوری فوتبال سلماس، به همت کمیته داوران هیئت فوتبال سلماس برگزار شد.

این مراسم با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سلماس، رئیس و دبیر هیئت فوتبال سلماس، رئیس و دبیر کمیته داوران، رئیس کمیته انضباطی و کمیته استیناف فوتبال سلماس و جمعی از داوران فعال فوتبال و فوتسال شهرستان برگزار شد.

در این آیین، ضمن گرامیداشت جایگاه داوری و تقدیر از تلاش‌های جامعه داوری، حاضران به بیان دیدگاه‌ها، تجربیات و مسائل مرتبط با حوزه داوری فوتبال و فوتسال شهرستان پرداختند.

این مراسم با میزبانی جمعی از وکلای برجسته دادگستری و خیرین ورزش شهرستان سلماس برگزار شد و بر ضرورت حمایت از جامعه داوری، توجه به پیشکسوتان و فراهم کردن زمینه رشد و پیشرفت داوران جوان تأکید شد.

در پایان این مراسم، در اقدامی ارزشمند و با هدف پاسداشت سال‌ها تلاش و خدمت در عرصه داوری، از سه نفر از داوران ملی و پیشکسوت فوتبال شهرستان سلماس تجلیل به عمل آمد.

برگزاری این مراسم، گامی در جهت تکریم پیشکسوتان، تقویت جایگاه داوری و ایجاد تعامل و همدلی بیشتر میان مسئولان، پیشکسوتان و داوران فعال فوتبال و فوتسال شهرستان سلماس بود.