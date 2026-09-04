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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: ۱۸ هزار و ۵۰۰ انشعاب غیرمجازبرق از ابتدای امسال تا کنون در این کلانشهر جمعآوری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی شامگاه پنجشنبه در حاشیه برگزاری بیست و دومین مانور سراسری «طرح ملی مهتاب» در اهواز اظهار داشت: بر اساس ابلاغیهها و تاکیدات مدیرعامل شرکت توانیر، مانور سراسری طرح مهتاب ۲ روز در هفته دوشنبهها و پنجشنبهها به صورت همزمان در سراسر کشور و با رویکرد چرخشی در مناطق مختلف اهواز برگزار میشود و پایش و اجرای اقدامات عملیاتی نیز در کلانشهر اهواز به صورت روزانه و مستمر ادامه دارد.
وی با حیاتی خواندن موضوع کاهش تلفات انرژی افزود: در حال حاضر درصد تلفات شرکت توزیع برق اهواز بالای ۱۲.۵ درصد است که رقم بالایی محسوب میشود.
فراتی تصریح کرد: شرکتهای توزیع موظفند انرژی را از نیروگاهها خریداری کرده و بدون تلفات به دست مشترکین برسانند؛ به همین جهت هر درصدی از تلفات فنی یا غیرفنی، به معنای هدر رفت ثروت و سرمایهای است که باید صرف ارتقا و بهبود خدماترسانی به مردم شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز به وضعیت خاص اقلیمی این کلانشهر اشاره کرد و ادامه داد: اهواز با جمعیتی بالغ بر ۲میلیون نفر، الگوی مصارفی نزدیک به ۱۰ برابر سایر مناطق عادی کشور دارد؛ الگوی مصرف تابستان در مناطق عادی ۲۵۰ کیلووات ساعت است در حالی که این رقم در اهواز به ۲ هزار و ۵۰۰ کیلووات ساعت میرسد.
وی به اقدامات پیشرو در حوزه بهینهسازی اشاره کرد و بیان داشت: اهواز نخستین شهری بود که طرح تعویض کولرهای گازی فرسوده در آن استارت خورد؛ همچنین در طرح تبدیل چراغهای گازی روشنایی معابر به LED، جزو اولین شرکتهای کشور بودهایم و تاکنون چندین هزار چراغ تعویض شده و این طرح با قدرت ادامه دارد تا از تمامی ظرفیتها برای خدمترسانی بهتر به مردم استفاده شود.
فراتی با تشریح حجم بالای مصرف در برخی مناطق اهواز بیان کرد: منطقه ۲ برق اهواز به تنهایی با بار مصرفی نزدیک به ۸۰۰ مگاوات، رفتاری معادل مصرف ۲ استان کمجمعیت کشور را دارد.
وی میگوید: متاسفانه به دلیل پدیدههایی نظیر حاشیهنشینی شکلگرفته از زمان جنگ تحمیلی و عدم پیگیری کامل در گذشته، آمار انشعابات غیرمجاز در این مناطق بالا است.
فراتی اضافه کرد: تمام امکانات شرکت برای پاکسازی و ساماندهی شبکه بسیج شده و در تمامی بخشها هیچ محدودیتی برای بکارگیری پیمانکاران وجود ندارد و حتی اگر ۱۰۰ شرکت پیمانکاری با نیروهای متعدد اعلام آمادگی کنند، جذب خواهند شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز ادامه داد: مصوبات خوبی در زمینه وصول مطالبات داریم و درصد مشخصی به پیمانکاران پرداخت میشود؛ در این راستا حتی به همکاران بازنشسته توصیه میکنیم با ثبت شرکت وارد عرصه شوند تا مورد حمایت قرار گیرند.
وی اضافه کرد: همچنین برای تسریع در روند کار، صورتحسابهای «طرح مهتاب» به صورت نقدی و حداکثر ظرف ۲ تا سه هفته پرداخت میشود تا از شروع تا پایان طرح ها تسهیلگری کامل صورت گیرد.
فراتی با اشاره به لزوم کنترل دیماند، هوشمندسازی، پایش صورتحسابها و بازرسی دقیق مشترکین و همچنین مبارزه با رمزارزهای غیرمجاز (ماینرها) یادآور شد: معاونت خدمات مشترکین، مدیران مناطق و همکاران ستادی باید با مراقبت و تسهیلگری، مانع از هدر رفت انرژی شوند.
پیش از این نیز مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از کشف و جمعآوری ۲۹ دستگاه ماینر غیرمجاز در سه منطقه کلانشهر اهواز با همکاری عوامل امنیت اقتصادی استان خبر داده بود.