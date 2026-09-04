ماموران انتظامی شهرستان ششتمد خراسان رضوی، فردی را که با بلعیدن بیش از ۳ کیلوگرم تریاک قصد انتقال آن به شمال کشور را داشت، دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان ششتمد، در تشریح این خبر گفت: ماموران پاسگاه انتظامی «قلعه‌میدان» هنگام کنترل خودروهای عبوری، به یکی از سرنشینان یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شدند و او را برای بررسی بیشتر به مقر انتظامی منتقل کردند.

سرهنگ علیزاده با اشاره به تشکیل پرونده مقدماتی و تحویل متهم به مراجع قضایی، تاکید کرد: پلیس به‌صورت شبانه‌روزی و در چارچوب قانون، با قاچاقچیان مواد مخدر و برهم‌زنندگان امنیت عمومی قاطعانه برخورد خواهد کرد.