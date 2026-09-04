به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ معاون امور استان‌های سازمان صداوسیما در سفر به گیلان دیشب در اجتماع شبانه مردم رشت حضور یافت.

علیرضا کیخا در این تجمع خطاب به مردم ولایتمدار رشت و حضور پرشورشان در تجمعات شبانه گفت: فضای این میدان و حضور گسترده مردم، یادآور فضای بین‌الحرمین است و این اجتماع باشکوه، جلوه‌ای از حضور مردمی است که برای دفاع از عزت و اقتدار کشور در میدان حضور یافته‌اند.

معاون امور استان‌های سازمان صداوسیما با اشاره به استمرار این اجتماعات، تصریح کرد: هیچ فرد یا جریانی نمی‌تواند حضور مردم را مصادره کند؛ این حضور ریشه در احساس مسئولیت و مطالبه عمومی مردم دارد و تا تحقق اهداف مورد نظر آنان ادامه خواهد داشت.

علیرضا کیخا با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره ملت ایران، گفت: ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی نشان داده است که در برابر تهدید‌ها و فشار‌ها عقب‌نشینی نمی‌کند و امروز نیز همین روحیه در میدان‌های مختلف کشور قابل مشاهده است.

وی با بیان اینکه مردم ایران در طول دهه‌های گذشته با وجود تحریم، جنگ و فتنه‌های مختلف پای انقلاب ایستاده‌اند، افزود: ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس، تحریم‌های اقتصادی، حوادث و فتنه‌های مختلف، انسجام خود را حفظ کرده و از مسیر استقلال و عزت کشور عقب‌نشینی نکرده است.

معاون امور استان‌های سازمان صداوسیما با اشاره به تجربه جنگ اخیر و حضور مردم در نقاط مختلف کشور، اظهار کرد: در جریان این جنگ، جلوه‌هایی از ایستادگی مردم در استان‌های مختلف مشاهده شد و مردم با وجود فشار‌ها و تهدیدها، میدان را ترک نکردند.

کیخا با اشاره به دیدار خود با خانواده شهدا و جانبازان، گفت: در جریان این دیدارها، نمونه‌های فراوانی از روحیه ایثار و مقاومت مردم مشاهده کردم که نشان می‌دهد فرهنگ ایستادگی همچنان در جامعه زنده است.

وی ادامه داد: جانبازی که در جریان حمله دشمن دو دست خود را از دست داده بود، با وجود این آسیب سنگین، همچنان از ایستادگی و دفاع از کشور سخن می‌گفت و این روحیه، نمونه‌ای روشن از مقاومت مردم ایران است.

معاون امور استان‌های سازمان صداوسیما با اشاره به شهادت کودکان در حملات دشمن نیز گفت: خانواده‌های شهدای کودک با وجود داغ سنگین فرزندان خود، بر ادامه مسیر مقاومت و ایستادگی تأکید دارند و این جلوه‌ها نشان می‌دهد دشمن نتوانسته اراده مردم را در هم بشکند.

کیخا با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در میدان نظامی به جنگ روانی و رسانه‌ای روی آورده است، تصریح کرد: امروز یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تقابل، جنگ رسانه‌ای، شناختی و نرم است و دشمن تلاش می‌کند با ایجاد ترس و ناامیدی، تاب‌آوری جامعه را کاهش دهد.

وی افزود: دشمن پس از آنکه نتوانست با تهدید‌های نظامی و فشار‌های اقتصادی مردم ایران را به تسلیم وادار کند، پیاده‌نظام جنگ نرم خود را برای ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه فعال کرده است.

معاون امور استان‌های سازمان صداوسیما با تأکید بر ضرورت هوشیاری مردم در برابر عملیات روانی دشمن گفت: جنگ امروز، جنگ اراده‌ها و روایت‌هاست و باید در برابر فضاسازی رسانه‌ای و عملیات شناختی دشمن هوشیار بود.

کیخا با اشاره به حضور مردم در شهر‌های مختلف کشور در جریان جنگ اخیر، خاطرنشان کرد: مردم ایران نشان دادند که از تهدید‌ها هراسی ندارند و حتی در شرایطی که جنگنده‌های دشمن بر فراز برخی شهر‌ها به پرواز درآمدند، مردم در میدان ماندند و بر ایستادگی خود تأکید کردند.

وی در پایان با قدردانی از حضور مردم رشت گفت: مردم گیلان و رشت با سابقه تقدیم هزاران شهید، بار دیگر نشان داده‌اند که پای آرمان‌ها، عزت و استقلال کشور ایستاده‌اند و اجازه نخواهند داد جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن اراده آنان را تحت تأثیر قرار دهد.