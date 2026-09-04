براساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان، شهرستان‌های ماهشهر و هندیجان با ثبت رطوبت ۷۶ درصدی، مرطوب‌ترین نقاط استان در ۲۴ ساعت گذشته بودند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از اداره کل هواشناسی خوزستان، در ۲۴ ساعت گذشته از ساعت ۹ و ۳۰ روز پنجشنبه ۱۲ شهریور تا ساعت ۹ و ۳۰ روز جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، بیشترین میزان رطوبت نسبی در استان با ۷۶ درصد در ایستگاه‌های ماهشهر و هندیجان ثبت شد.

پس از این دو ایستگاه، شادگان با ۷۱ درصد، کشاورزی اهواز با ۶۶ درصد، شوش با ۶۵ درصد و رامشیر با ۶۲ درصد بیشترین میزان رطوبت نسبی را به خود اختصاص دادند.

همچنین میزان رطوبت نسبی در امیدیه و گتوند ۶۰ درصد، اهواز ۵۷ درصد، بستان ۵۶ درصد، آبادان و ایذه ۴۹ درصد، بهبهان ۴۶ درصد و هویزه ۴۴ درصد گزارش شد.

بر اساس این گزارش، کمترین میزان رطوبت نسبی نیز با ۲۶ درصد در ایستگاه‌های حسینیه و دزپارت به ثبت رسید.

میانگین رطوبت نسبی ثبت‌شده در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان طی این مدت ۴۹.۳ درصد بوده است.