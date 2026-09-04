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مدیرعامل جمعیت هلالاحمر لرستان گفت:بیش از ۱۰ هزار نفر در هفته دولت از خدمات درمانی و فرهنگی هلالاحمر استان بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ غلامرضا علیمحمدی گفت گفت:همزمان با هفته دولت، ۱۰ هزار و ۳۳۶ نفر از خدمات هلالاحمر در استان لرستان بهرهمند شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر لرستان افزود:در این مدت هفت کاروان سلامت، پنج ایستگاه سلامت، اهدای ۵۲۰ بسته معیشتی و ۳۰۰ قوطی شیر خشک سرلاک و برگزاری برنامههای فرهنگی و اجتماعی در استان انجام شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر لرستان با اشاره به مشارکت هزار و ۴۷۲ نفر از داوطلبان و کارکنان هلال احمر در این برنامهها گفت: داوطلبان و همکاران جمعیت هلال احمر استان علاوه بر اهدای ۱۹۲ واحد خون، در برنامههای غبارروبی مزار شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا و تجلیل از پزشکان داوطلب شرکت کردند.
علیمحمدی، ارزش ریالی خدمات ارائهشده را ۵۵ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال اعلام کرد و از مشارکت داوطلبان، خیران و دستگاههای همکار در اجرای برنامههای هفته دولت در استان قدردانی کرد.