مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان افزود:در این مدت هفت کاروان سلامت، پنج ایستگاه سلامت، اهدای ۵۲۰ بسته معیشتی و ۳۰۰ قوطی شیر خشک سرلاک و برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در استان انجام شد.



مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان با اشاره به مشارکت هزار و ۴۷۲ نفر از داوطلبان و کارکنان هلال احمر در این برنامه‌ها گفت: داوطلبان و همکاران جمعیت هلال احمر استان علاوه بر اهدای ۱۹۲ واحد خون، در برنامه‌های غبارروبی مزار شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا و تجلیل از پزشکان داوطلب شرکت کردند.

علی‌محمدی، ارزش ریالی خدمات ارائه‌شده را ۵۵ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال اعلام کرد و از مشارکت داوطلبان، خیران و دستگاه‌های همکار در اجرای برنامه‌های هفته دولت در استان قدردانی کرد.