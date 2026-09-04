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مرحله مقدماتی رویداد میدان یار در شش نقطه شهرستان شاهرود برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این رویداد ۲ هزار و ۸۶۰ نفر از قشرهای مختلف مردم در قالب ۶۸۰ گروه در محورهای اصلی شامل مهارتهای نظامی، توانمندیهای امدادی (خودامدادی، کمکهای اولیه، تخلیه اضطراری)، تولید محتوای رسانهای (خبرنگاری، عکاسی، فیلمبرداری میدانی) و هنرهای نمایشی و روایتگری رقابت میکنند.
سعید قربانی مسئول برگزاری رویداد میدان یار هدف از برگزاری این رویداد را ارتقای سطح آمادگی عمومی و افزایش توانمندی شهروندان در مواجهه با شرایط مختلف و همچنین تقویت مشارکت و نقشآفرینی مردم در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و دفاعی عنوان کرد.