به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این رویداد ۲ هزار و ۸۶۰ نفر از قشر‌های مختلف مردم در قالب ۶۸۰ گروه در محور‌های اصلی شامل مهارت‌های نظامی، توانمندی‌های امدادی (خودامدادی، کمک‌های اولیه، تخلیه اضطراری)، تولید محتوای رسانه‌ای (خبرنگاری، عکاسی، فیلم‌برداری میدانی) و هنر‌های نمایشی و روایتگری رقابت می‌کنند.

سعید قربانی مسئول برگزاری رویداد میدان یار هدف از برگزاری این رویداد را ارتقای سطح آمادگی عمومی و افزایش توانمندی شهروندان در مواجهه با شرایط مختلف و همچنین تقویت مشارکت و نقش‌آفرینی مردم در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و دفاعی عنوان کرد.