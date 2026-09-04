به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ بهمن گرجیان گفت: در پی دریافت احکام جلب صادره از سوی مراجع قضایی مبنی بر دستگیری محکومان متواری، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی، رصد اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت‌های نامحسوس، موفق به شناسایی مخفیگاه این افراد شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه هر پنج محکوم فراری را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بویراحمد با اشاره به اینکه اتهام این افراد کلاهبرداری و جرائم مالی بوده است، تصریح کرد: متهمان پس از انتقال به یگان انتظامی و تکمیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی و اجرای احکام قضایی روانه زندان شدند.

سرهنگ گرجیان در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با برهم زنندگان نظم اقتصادی و حقوق شهروندان، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا اطلاع از مخفیگاه افراد تحت تعقیب، مراتب را از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.