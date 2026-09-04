به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روبرتو پیاتزا پس از پیروزی سه بر صفر مقابل نیوزیلند در نخستین دیدار خود در مسابقات والیبال قهرمانی آسیا اظهار داشت: این آغاز مسابقات قهرمانی است و ما در ست اول خیلی خوب آغاز کردیم. به نظرم حریف نیز در سرویس اشتباهاتی داشت، اما ما از همان ابتدا در جریان بازی بودیم.

وی با اشاره به تاکید خود بر حفظ تمرکز بازیکنان در این دیدار گفت: امروز به بچه‌ها گفتم که تمرکزمان را روی خودمان بگذاریم و خیلی ساده به جزئیات فکر کنیم. اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم، می‌توانیم مقابل قوی‌ترین تیم‌ها هم مقاومت کنیم.

سرمربی تیم ملی ایران در ارزیابی روند مسابقه در ست دوم گفت: ست دوم برای ما راحت‌تر بود و به همین دلیل آغاز به استفاده از تعویض‌ها کردم.

پیاتزا درباره ست سوم که با مقاومت بیشتری از سوی نیوزیلند همراه شد، عنوان کرد: در ست سوم باید از ابتدا خیلی بهتر عمل می‌کردیم. در امتیاز چهار بر یک، فرصت داشتیم به امتیاز پنجم برسیم، اما پاس رضا به مبین به توپ مناسبی تبدیل نشد و مبین نتوانست راه‌حلی پیدا کند. پس از آن در دریافت دچار مشکل شدیم و کم‌کم اعتمادبه‌نفس خود را در زمین از دست دادیم.

وی ادامه داد: به همین دلیل در پایان، علی حق‌پرست و محمد یک بار دیگر امتیاز‌های مهمی برای رسیدن به نتیجه به دست آوردند و در نهایت مسابقه را سه بر صفر به سود خود تمام کردیم.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران با اشاره به حضور بازیکنان مختلف در جریان مسابقه، گفت: این موضوع مهم است که امروز همه بازیکنان بازی کردند. تیم واقعاً فقط مجموعه‌ای از بازیکنان منفرد نیست و همه بازیکنان باید در کنار یکدیگر برای تیم تلاش کنند.

مردان والیبال ایران ساعت ۴:۳۰ بامداد روز یکشنبه ۱۵ شهریور در دومین دیدار خود در این رقابت‌ها به مصاف هند خواهند رفت.