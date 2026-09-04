به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، با اشاره به تداوم ناپایداری جوی و دریایی در استان، گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، صبح در سواحل و جزایر همراه با مه رقیق صبحگاهی و در طول روز هوا در اکثر نقاط استان همراه با غبارمحلی پیش بینی می‌شود.

او افزود: بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان به ویژه شهرستان‌های بشاگرد و حاجی آباد و برخی نقاط مستعد رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی و در برخی از نقاط استان از جمله مناطق مرکزی و سواحل که شرایط بارشی فراهم نباشد، احتمال تندباد لحظه‌ای، وقوع گردوخاک و کاهش کیفیت وضع هوا دور از انتظار نیست.

حمزه نژاد، خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی وقوع صاعقه و تندباد لحظه‌ای توصیه می‌شود از چرای دام، صعود به ارتفاعات، قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی اجتناب شود و نسبت به استحکام سازه‌های سبک اطمینان حاصل شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: مناطق دریایی استان به ویژه شرق تنگه هرمز با افزایش باد جنوب شرقی متلاطم پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، گفت: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به محدوده یک و نیم متر خواهد رسید و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر استان به منظور تردد ایمن شناور‌ها انجام شود.

او افزود: روز‌های یکشنبه و دوشنبه (بعدازظهر و شب)، افزایش باد جنوب غربی سبب متلاطم شدن دریا در تنگه هرمز و شرق خلیج فارس خواهد شد و صبح دوشنبه در محدوده دریای عمان و از صبح سه شنبه در دریای عمان و تنگه هرمز افزایش باد جنوب شرقی پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی ۱ تا ۲ درجه افزایش دمای بیشینه در روز شنبه در مناطقی از استان مورد انتظار است.