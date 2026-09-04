سرپرست، دانشگاه علوم پزشکی هوشمند گفت: نظام سلامت امروز با نیاز‌هایی روبه‌روست که پاسخ به آنها، دیگر تنها با روش‌های سنتی آموزش و ارائه خدمت امکان‌پذیر نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شقایق حق‌جوی جوانمرد، سرپرست، دانشگاه علوم پزشکی هوشمند گفت: پزشکی خانواده، تحول دیجیتال، هوش مصنوعی و ضرورت تداوم آموزش در شرایط اضطراری، همگی ما را به سمت الگویی از آموزش پزشکی هدایت می‌کنند که هم هوشمندتر باشد و هم تاب‌آورتر.

وی افزود: در همین مسیر، یکی از مأموریت‌های مهم دانشگاه علوم پزشکی هوشمند، مشارکت مؤثر در توانمندسازی پزشکان خانواده است. با اجرای نسخه جدید برنامه پزشک خانواده، «دپارتمان ملی پزشکی خانواده» را با همکاری معاونت‌های بهداشت، درمان و توسعه و مشارکت بیش از ۱۰۰ عضو هیئت علمی از دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور راه‌اندازی کرده‌ایم. هدف این دپارتمان، تدوین گایدلاین‌ها، محتوای آموزشی و برنامه‌های توانمندسازی برای پزشکان عمومی شاغل در نظام سلامت است تا پزشکان خانواده بتوانند با دانش و مهارت‌های به‌روز، خدماتی جامع‌تر و باکیفیت‌تر به مردم ارائه کنند.

سرپرست، دانشگاه علوم پزشکی هوشمند گفت: اما اگر قرار است آموزش پزشکی متناسب با آینده نظام سلامت باشد، باید برای شرایطی که «روال عادی» مختل می‌شود نیز آماده باشیم. تجربه سال‌های اخیر نشان داد که بحران می‌تواند آموزش حضوری را با محدودیت مواجه کند و در چنین شرایطی، توقف آموزش به معنای ایجاد وقفه در تربیت نیروی انسانی آینده نظام سلامت است.

حق جوی افزود: به همین دلیل، تاب‌آوری آموزشی را به یکی از مأموریت‌های جدی دانشگاه علوم پزشکی هوشمند تبدیل کرده‌ایم. با استفاده از زیرساخت‌های ملی آموزش مجازی، از جمله سامانه‌های LMS و MOOC، تلاش شده است محتوای آموزشی رشته‌های مختلف به‌روز و تکمیل شود تا در صورت بروز شرایط اضطراری، دانشجویان بتوانند مسیر تحصیلی خود را با کمترین اختلال ادامه دهند. هدف روشن است: حتی در بحران، چراغ آموزش پزشکی کشور نباید خاموش شود.

وی ادامه داد: در کنار آموزش مجازی، فناوری‌های نوین و به‌ویژه هوش مصنوعی نیز فرصت تازه‌ای برای بازتعریف آموزش پزشکی ایجاد کرده‌اند. یکی از دشواری‌های آموزش غیرحضوری، انتقال مهارت‌های عملی و بالینی است. نمی‌توان انتظار داشت آموزش پزشکی بدون توجه به مهارت‌آموزی بالینی کامل باشد. از این رو، حرکت به سمت شبیه‌سازی محیط‌های بالینی و فراهم کردن امکان تمرین مهارت‌های پزشکی در فضای دیجیتال، از جمله مسیر‌هایی است که در دانشگاه دنبال می‌کنیم.

سرپرست، دانشگاه علوم پزشکی هوشمند گفت تصریح کرد: تصور من این است که آینده آموزش پزشکی، ترکیبی از دانش، تجربه بالینی و فناوری خواهد بود؛ جایی که هوش مصنوعی جایگزین استاد و پزشک نمی‌شود، بلکه به ابزاری برای تقویت یادگیری، تمرین و تصمیم‌گیری تبدیل خواهد شد.

به گفته وی؛ امروز بیش از هر زمان دیگری به دانشگاه‌هایی نیاز داریم که بتوانند خود را با تغییرات نظام سلامت هماهنگ کنند و در برابر بحران‌ها انعطاف‌پذیر باشند. دانشگاه علوم پزشکی هوشمند تلاش می‌کند در این مسیر، هم در توانمندسازی پزشکان خانواده نقش‌آفرین باشد و هم زیرساخت‌های لازم برای استمرار آموزش پزشکی را تقویت کند.

حق جوی در پایان گفت: هوشمندسازی آموزش پزشکی یک انتخاب فناورانه صرف نیست؛ ضرورتی برای حفظ کیفیت آموزش، استمرار تربیت نیروی انسانی و افزایش تاب‌آوری نظام سلامت کشور است. اگر امروز زیرساخت‌های آن را فراهم کنیم، فردا در برابر بحران‌ها، تغییرات فناوری و نیاز‌های جدید سلامت، آماده‌تر خواهیم بود.