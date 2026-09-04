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مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان، از تلاشها برای پیدا کردن پیکر دو جوان غرق شده در پایین دست سد تاریک شهرستان رودبار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدعلی ویشکایی گفت: در پی دریافت گزارش غرق شدن دو جوان غیر بومی در پایین دست سد تاریک شهرستان رودبار، به همراه مسئولان شهرستانی و نیروهای جمعیت هلال احمر شهرستان و دهیار روستای اسکلک در محل وقوع حادثه حاضر شدیم و همه نیروها در تلاشند تا پیکر این دو جوان غرق شده را پیدا کنند.
وی با اشاره به خروشان بودن رودخانههای شهرستان رودبار، افزایش دبی و شدت جریان آب در برخی نقاط و همچنین خطرات موجود در آببندانها، استخرها و سایر منابع آبی شهرستان، از تمامی خانوادهها خواست ضمن افزایش مراقبت و نظارت بر فرزندان خود، از نزدیک شدن آنان به مناطق ممنوعه و پرخطر برای شنا، ماهیگیری و تفریح در حاشیه رودخانهها جلوگیری کنند.
شنا و ماهیگیری در رودخانهها، آببندانها، سدها و استخرهای بدون مجوز و مناطق تعیینشده به عنوان ممنوعه، میتواند خطرات جانی جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.