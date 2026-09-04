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شهرستان شیروان دارای ۲ هزار و ۹۸۵ هکتار باغ سیب با ارقام مختلف بهاره، تابستانه و پاییزه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، برداشت سیب گالا در باغهای شهرستان شیروان به روزهای پایانی خود رسیده است؛ محصولی تابستانه و اقتصادی که بخش قابل توجهی از باغهای مناطق سرحد شهرستان را به خود اختصاص داده است.
عملکرد سیب در ارقام پایه بذری به طور میانگین ۲۵ تن در هکتار و در ارقام پایه رویشی تا ۷۵ تن در هکتار گزارش شده است.
سیبهای تابستانه از جمله گالا، از اواخر مرداد ماه به مرحله برداشت میرسند و در برخی باغها عملکرد آنها به بیش از ۷۰ تن در هکتار میرسد.
بیشترین پراکندگی این ارقام در مناطق سرحد شیروان است.
بر اساس پیشبینیهای انجام شده، امسال ۴۷ هزار و ۵۰۰ تن سیب در شهرستان شیروان تولید خواهد شد و در مجموع نیز پیشبینی میشود بیش از ۷۴ هزار تن انواع محصولات باغی از باغهای این شهرستان برداشت شود.
برداشت سیب گالا در حالی به پایان نزدیک میشود که باغداران شیروانی خود را برای برداشت دیگر ارقام سیب در روزهای آینده آماده میکنند.