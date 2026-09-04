۳۳ درصد اشتغال گناباد خراسان رضوی در بخش صنعت، معدن و اصناف ایجاد شده است
رئیس اداره صمت گناباد گفت: بخش صنعت و معدن بیشترین سهم را در صادرات کالاهای تولیدی شهرستان دارد و سالانه حدود پنج تا هفت هزار تن کالای صنعتی و معدنی به ارزش تقریبی ۲/۵ میلیون دلار از گناباد صادر میشود.
.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،هادی ایزدی شب گذشته در اجتماع مردمی گناباد در حماسه خیابان اظهارکرد: یکی از مهمترین وظایف اداره صنعت، معدن و تجارت، حمایت از واحدهای تولیدی و صنفی از طریق صدور و تمدید مجوزها، معرفی سرمایهگذاران برای دریافت تسهیلات و زمین، کمک به بهبود فضای کسبوکار و پیگیری مسائل مربوط به تأمین انرژی و ارز واحدهای صنعتی و معدنی است.
وی با اشاره به روند توسعه صنعتی گناباد پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: پیش از انقلاب، تعداد واحدهای صنعتی و معدنی شهرستان بسیار محدود بود، اما طی ۴۸سال گذشته و با تقویت روحیه خودباوری و سرمایهگذاری کارآفرینان، امروزحدود ۲۰۰ واحد صنعتی در گناباد فعالیت میکنند که این شهرستان از نظر تعداد واحدهای صنعتی رتبه پنجم و از نظر فعالیتهای معدنی رتبه هفتم استان را دارد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد ادامه داد: در حال حاضر ۲۶ معدن فعال در شهرستان وجود دارد که مجموع ذخیره مواد معدنی آنها حدود ۵۳ میلیون تن برآورد میشود و سالانه حدود یک میلیون تن محصول صنعتی و معدنی در گناباد تولید میشود.
ایزدی میزان سرمایهگذاری انجامشده در بخش صنعت و معدن شهرستان را حدود ۳۰ همت عنوان کرد و گفت: این بخش سالانه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان در قالب مالیات، عوارض و سایر پرداختها به اقتصاد شهرستان و دولت کمک میکند.
وی همچنین به نقش صنایع در تأمین انرژی شهرستان اشاره کرد و گفت: واحدهای صنعتی در زمینه تولید برق نیز پیشگام بودهاند و حدود یکچهارم برق مورد نیاز شهرستان توسط واحدهای صنعتی تأمین میشود. یک نیروگاه تولید همزمان برق و حرارت CHP در شهرک صنعتی فعال است و برای احداث حدود ۲۰ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت نزدیک به ۱۵ مگاوات نیز درخواست ارائه شده که بخشی از این ظرفیت وارد مدار شده است.
ایزدی سرمایهگذاری انجامشده در حوزه حملونقل را حدود ۲۴۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در گذشته حملونقل بار از مبدأ گناباد سهم محدودی داشت، اما اکنون روزانه حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ دستگاه کامیون در این بخش فعالیت میکنند که ظرفیت قابل توجهی برای شهرستان محسوب میشود.
وی با بیان اینکه گناباد در تولید چندین محصول صنعتی دارای رتبههای برتر است، افزود: در ۱۰ محصول عمده صنعتی، شهرستان دارای رتبههای اول و دوم استان است که از جمله آنها میتوان به آجر و جرم نسوز با رتبه نخست استان، ظروف چینی با رتبه دوم، ظروف مقوایی با رتبه نخست شرق کشور، کیسههای بستهبندی، نشاسته و گلوکز، شویندهها، سنگهای ساختمانی، کود پتاس و نوشیدنیها اشاره کرد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد ادامه داد: در مجموع حدود چهار هزار نفر به صورت مستقیم در بخش صنعت و معدن شهرستان مشغول به کار هستند و ماهانه حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان بابت حقوق و بیمه در این بخش پرداخت میشود.
ایزدی با اشاره به اقدامات انجامشده طی دو سال گذشته گفت: در این مدت ۵۲ مجوز جدید سرمایهگذاری با ارزش حدود ۲۳ میلیارد تومان در زمینه صنایع فلزی، محصولات فلزی و صنایع غذایی صادر شده است. همچنین ۲۳ پروانه بهرهبرداری با حجم سرمایهگذاری ۵۱۳ میلیارد تومان صادر و زمینه اشتغال ۴۱۰ نفر فراهم شده است.
وی تأمین مالی را یکی از مشکلات اصلی بخش صنعت، معدن و اصناف دانست و افزود: طی دو سال گذشته حدود ۳۱۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۶۲ طرح صنعتی از محل منابع داخلی بانک صنعت و معدن و تبصرههای مختلف پرداخت شده که این تسهیلات علاوه بر حفظ اشتغال موجود، زمینه ایجاد اشتغال برای حدود ۴۲۰ نفر را فراهم کرده است.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد گفت: طی دو سال گذشته ۹۱۰ پروانه کسب توسط اتاق اصناف صادر شده که ۵۸ مورد از این پروانهها برای ایثارگران به صورت رایگان صادر شده است.
ایزدی با اشاره به کاهش نیروی انسانی اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد اظهار کرد: تعداد نیروهای این اداره از ۶۰ نفر به حدود ۱۰ نفر کاهش یافته، اما تلاش شده است وظایف و مسئولیتهای گذشته با همین ظرفیت نیروی انسانی به نحو مطلوب انجام شود.
وی میزان اشتغال ایجادشده در بخش صنعت، معدن و اصناف طی دو سال گذشته را یکهزار و ۳۲۰ نفر اعلام کرد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد درباره وضعیت معادن شهرستان نیز گفت: از مجموع ۴۶ معدن گناباد، ۲۶ معدن فعال است و بخش قابل توجهی از ذخایر معدنی شهرستان مربوط به کانیهای غیرفلزی، خاک صنعتی، سنگ و فلورین است.
ایزدی افزود: در سالهای اخیر برای تعیین تکلیف معادن غیرفعال نیز اقدامات لازم انجام شده و معادنی که بهرهبرداری از آنها متوقف شده است، مطابق قانون میتوانند برای واگذاری به افراد واجد شرایط جدید در فرآیند مزایده قرار گیرند.
وی همچنین از آغاز فعالیتهای اکتشافی برای شناسایی ذخایر فلزی در گناباد خبر داد و گفت: با پیگیریهای انجامشده، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در چهار محدوده نجمآباد، رودگر و استاد و یک محدوده دیگر مستقر شده و عملیات حفاری اکتشافی را انجام داده است.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد اظهار کرد: تاکنون نزدیک به ۱۱ هزار متر حفاری در این مناطق انجام شده و نتایج اولیه، وجود ذخایر مس و سرب را نشان میدهد. در صورت تأیید نتایج و مشخصشدن ذخیره قابل قبول، این موضوع میتواند تحول مهمی در حوزه معدن و صنایع معدنی شهرستان ایجاد کند.
ایزدی با اشاره به اقدامات انجامشده برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی گفت: نرخ تعطیلی واحدهای صنعتی شهرستان حدود ۶ درصد است و در قالب کمیسیون حمایت قضایی، با حضور دادستان، مسئولان قضایی و فرماندار، مشکلات واحدهای تولیدی بررسی میشود.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد، افزود: طی دو سال گذشته ۱۰ جلسه از این کمیسیون برگزار و ۷۶ مصوبه به تصویب رسیده که نتیجه آن رفع مشکلات حدود ۵۰ واحد صنعتی در زمینههای بانکی، تسهیلات، بیمه و مسائل مربوط به آب، برق و سایر دستگاهها و بخش خصوصی بوده است؛ اقداماتی که به حفظ اشتغال و سرمایهگذاری در شهرستان کمک کرده است.