به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مراسم وداع با پیکر پاک خلبان شهید ناوبان یکم مجتبی حسینوند باقری شامگاه پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ با حضور مردم قدرشناس در مقابل حرم حضرت سبزقبا (ع) در دزفول برگزار شد.

مردم شهیدپرور و مقتدر پایتخت مقاومت و ایستادگی دزفول قهرمان در این آیین با عزاداری و سوگواری در رثای اهل بیت (ع) با این شهید گرانقدر وداع و بر ادامه راه شهیدان والامقام تاکید کردند.

همسر شهید حسینی باقری در این مراسم با ایراد سخنرانی زینب وار، ضمن تبریک شهادت همسر خلبانش و تقدیم این شهید به آستان حضرت ولی عصر (عج) بر ادامه راه شهدا و امام شهید تا پیروزی بر دشمنان تاکید کرد.

ارتش تروریستی آمریکا در عملیات ۲ شب گذشته خود علیه کشورمان، سه خلبان ارتش جمهوری اسلامی به نام‌های مجتبی حسینوند باقری و حامد اوکاتی از خلبانان نیروی دریایی ارتش و حسین مهدویان از خلبانان نیروی هوایی ارتش را به شهادت رساند.

آیین تشییع پیکر شهید باقری حسینوند، امروز، ۱۳ شهریورماه ساعت ۱۷ و ۳۰ از خیابان امام خمینی شمالی، میدان گل (میدان شهدای بلال) دزفول به سمت گلزار شهدای شهیدآباد این شهرستان برگزار خواهد شد.