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استاندار آذربایجانغربی گفت: همه نهادهای مسئول موظفند با تمام ظرفیت برای حل مشکلات ورفع نیاز های خسارت دیدگان از جنگ وارد میدان شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجانغربی درجلسه ستاد بازسازی جنگ رمضان بااشاره به اینکه اولین و مهمترین اولویت ما این است که رفع مشکلات آنان را در رأس کار همه دستگاهها قرار دهیم گفت: همه نهادهای مسئول موظفند با تمام ظرفیت وارد میدان شوند و این موضوع را جدی بگیرند و اولویت اول تامین لوازم خانگی آسیبدیدگان باشد.
رضا رحمانی افزود: در کنار این دو، باید از توان بنیادهایی مانند برکت، علوی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استفاده کنیم؛ چراکه این نهادها میتوانند نقش مؤثری در کاستن از آلام و مشکلات این عزیزان ایفا کنند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در این جلسه با اشاره به وجود ۸۴ واحد مسکونی تخریبی و احداثی در جنگ اخیر در استان اظهار کرد: همچنین یک هزار و ۶۰۰ واحد تعمیری در استان وجود دارد.
علیرضا مقدم گفت: ۵۶ واحد تخریبی و احداثی مربوط به شهر ارومیه است که سرعت بیشتری هم نسبت به دیگر مناطق آذربایجان غربی در بازسازی دارند.
وی میزان خسارت وارده به واحدهای تجاری و مسکونی در آذربایجان غربی را ۴.۵ همت اعلام کرد و افزود: ۲۲۰ میلیارد تومان از این میزان توسط بنیاد مسکن تامین شده است.