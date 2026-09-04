به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی درجلسه ستاد بازسازی جنگ رمضان بااشاره به اینکه اولین و مهم‌ترین اولویت ما این است که رفع مشکلات آنان را در رأس کار همه دستگاه‌ها قرار دهیم گفت: همه نهاد‌های مسئول موظفند با تمام ظرفیت وارد میدان شوند و این موضوع را جدی بگیرند و اولویت اول تامین لوازم خانگی آسیب‌دیدگان باشد.

رضا رحمانی افزود: در کنار این دو، باید از توان بنیاد‌هایی مانند برکت، علوی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استفاده کنیم؛ چراکه این نهاد‌ها می‌توانند نقش مؤثری در کاستن از آلام و مشکلات این عزیزان ایفا کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در این جلسه با اشاره به وجود ۸۴ واحد مسکونی تخریبی و احداثی در جنگ اخیر در استان اظهار کرد: همچنین یک هزار و ۶۰۰ واحد تعمیری در استان وجود دارد.

علیرضا مقدم گفت: ۵۶ واحد تخریبی و احداثی مربوط به شهر ارومیه است که سرعت بیشتری هم نسبت به دیگر مناطق آذربایجان غربی در بازسازی دارند.

وی میزان خسارت وارده به واحد‌های تجاری و مسکونی در آذربایجان غربی را ۴.۵ همت اعلام کرد و افزود: ۲۲۰ میلیارد تومان از این میزان توسط بنیاد مسکن تامین شده است.