ملی‌پوش سنگ‌نوردی ایران، با قرار گرفتن در جایگاه هفتم مرحله مقدماتی رقابت‌های جهانی سنگ‌نوردی شانگهای در سال ۲۰۲۶، به مرحله نهایی این مسابقات راه یافت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های جهانی سنگ‌نوردی از ۱۳ تا ۱۵ شهریور در شهر شانگهای چین برگزار می‌شود و سنگ‌نوردان حاضر در این رویداد در رشته سرعت به رقابت می‌پردازند.

علیپور در مرحله مقدماتی با ثبت عملکردی موفق، در جایگاه هفتم جدول قرار گرفت و جواز حضور در مرحله نهایی را به دست آورد.

مرحله نهایی این رقابت‌ها امروز، جمعه ۱۳ شهریورماه برگزار می‌شود و علیپور برای قرار گرفتن در جمع برترین‌های این مسابقات به مصاف رقبای خود می رود.