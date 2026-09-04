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بیست و نهمین نمایشگاه فناوری الکامپ با تمرکز ویژه بر دستاوردهای هوش مصنوعی به پایان رسید. در این دوره، محصولات مبتنی بر فناوریهای نوظهور AI به یکی از محورهای اصلی نمایشگاه تبدیل شدند و در غرفههای مختلف به بازدیدکنندگان ارائه گردیدند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۵، حضور پررنگ محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی نشاندهنده تسلط این فناوری بر زنجیره تولید محصولات دیجیتال بود و شرکتهای مختلف تلاش کردند جدیدترین دستاوردهای خود را در حوزه AI به نمایش بگذارند.
( گزارش حسین همتی فر)