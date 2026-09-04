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هوش مصنوعی در الکامپ

بیست و نهمین نمایشگاه فناوری الکامپ با تمرکز ویژه بر دستاورد‌های هوش مصنوعی به پایان رسید. در این دوره، محصولات مبتنی بر فناوری‌های نوظهور AI به یکی از محور‌های اصلی نمایشگاه تبدیل شدند و در غرفه‌های مختلف به بازدیدکنندگان ارائه گردیدند.