به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، جودوکاران نوجوان دختر استان فارس در مسابقات قهرمانی کشور، سهمیه انتخابی تیم ملی برای اعزام به المپیک دانش‌آموزی برزیل را هدف گرفتند و به دو نشان برنز دست یافتند.

هیأت جودو و دفاع شخصی استان فارس در گزارش خود اعلام کرد در این رقابت‌ها، السانا برومندی در وزن ۶۳- کیلوگرم و ملینا کلانتری در وزن ۷۰+ کیلوگرم، جایگاه سوم را کسب کردند.

در ادامه این مسابقات، ستایش محمد رضایی، مارال پاک‌پرور و انیسه موسوی مقام پنجم را به دست آوردند. تداوم این درخشش، شانس حضور این ورزشکاران را در ترکیب تیم ملی برای المپیک دانش‌آموزی برزیل افزایش می‌دهد.