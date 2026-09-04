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جودوکاران نوجوان فارس دو نشان برنز مسابقات کشوری را در رقابتهای انتخابی المپیک دانشآموزی به دست آوردند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، جودوکاران نوجوان دختر استان فارس در مسابقات قهرمانی کشور، سهمیه انتخابی تیم ملی برای اعزام به المپیک دانشآموزی برزیل را هدف گرفتند و به دو نشان برنز دست یافتند.
هیأت جودو و دفاع شخصی استان فارس در گزارش خود اعلام کرد در این رقابتها، السانا برومندی در وزن ۶۳- کیلوگرم و ملینا کلانتری در وزن ۷۰+ کیلوگرم، جایگاه سوم را کسب کردند.
در ادامه این مسابقات، ستایش محمد رضایی، مارال پاکپرور و انیسه موسوی مقام پنجم را به دست آوردند. تداوم این درخشش، شانس حضور این ورزشکاران را در ترکیب تیم ملی برای المپیک دانشآموزی برزیل افزایش میدهد.