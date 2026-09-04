دادستان عمومی و انقلاب بروجرد گفت: ۴۱ هزار متر مربع از زمین های کشاورزی منطقه قلعه نظام آباد این شهرستان رفع تصرف و به چرخه تولید بازگشت.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛گودرز امرایی گفت: در اجرای قانون و حفظ حقوق عامه و صیانت از کاربری زمین های زراعی و باغی و جلوگیری از تغییر کاربری‌ها و ساخت وساز‌های غیرمجاز، ۴۱ هزار مترمربع از زمین های کشاورزی تغییر کاربری منطقه قلعه نظام‌آباد شهرستان بروجرد با ورود دستگاه قضایی رفع تصرف و به چرخه تولید بازگردانده شد.

دادستان عمومی و انقلاب بروجرد افزود: در این عملیات فنس‌کشی، دیوارکشی، پی‌کنی و اجرای سکو‌های غیرمجاز در زمین های تغییر کاربری این منطقه ی نظام‌آباد شهرستان بروجردرفع تصرف و ساخت وساز‌های غیرمجاز قلع‌وقمع شد.

دادستان بروجرد با هشدار به متخلفان و سودجویان تأکید کرد: دستگاه قضایی علاوه بر برخورد قانونی با هرگونه تصرف و تغییر کاربری غیرمجاز در استان برای حفظ و صیانت از اراضی ارزشمند باغی و کشاورزی، از همه ی ظرفیت‌های قانونی و توان خود استفاده خواهد کرد.