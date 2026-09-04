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رئیس جمهور اندونزی اعلام کرد: ۱۳۸ بلوک اکتشاف انرژی را برای سرمایهگذاری گشوده شده و از شرکتها و گروههای روسی برای حضور در این پروژهها دعوت شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، رئیسجمهور اندونزی از شرکتهای روسی خواست در توسعه و اکتشاف ۱۳۸ بلوک انرژی این کشور مشارکت کنند؛ اقدامی که نشاندهنده تلاش جاکارتا برای گسترش همکاریهای انرژی با مسکو است.
«پرابوو سوبیانتو» که برای شرکت در مجمع اقتصادی شرق در شهر ولادیوستوک روسیه حضور دارد، اعلام کرد اندونزی ۱۳۸ بلوک اکتشاف انرژی را برای سرمایهگذاری گشوده و از شرکتها و گروههای روسی برای حضور در این پروژهها دعوت کرده است.
پرابوو گفت: اندونزی و روسیه همچنین درباره اجرای طرحهای مشترک در بخش انرژی، از جمله ساخت پالایشگاهها و پایانههای ذخیرهسازی، مذاکره میکنند.
رئیسجمهور اندونزی با اشاره به برخورداری این کشور از ذخایر کافی گاز طبیعی مایع افزود: جاکارتا در برخی بخشها به گاز روسیه نیاز مستقیم ندارد، اما همچنان از فناوری روسیه و اجرای پروژههای مشترک استقبال میکند.
همکاریهای اندونزی و روسیه تنها به بخش انرژی محدود نمیشود و تولید کود و فرآوری مواد معدنی نیز در دستور کار دو کشور قرار گرفته است.
پرابوو همچنین از امضای تفاهمنامه میان یک شرکت تولید کود اندونزیایی و یکی از بزرگترین گروههای اقتصادی روسیه برای سرمایهگذاری مشترک در تولید کود مبتنی بر گاز در شرق دور روسیه خبر داد.
وی همچنین اعلام کرد: شرکت روسی «روسال» در مقیاس گسترده وارد اندونزی خواهد شد تا با همکاری شرکتهای این کشور، طرحهای ساخت پالایشگاه و فرآوری آلومینیوم را توسعه دهد.
رئیسجمهور اندونزی در پایان بر آمادگی جاکارتا برای گسترش همکاری با مسکو در حوزههای مختلف تأکید کرد.