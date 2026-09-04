به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سردار مجتبی فدا. فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان، در این آیین گفت: هدف از طرح‌های محرومیت زدایی بسیج سازندگی سپاه، خدمت مضاعف به مردم به خصوص در نقاط کم برخوردار است .

وی افزود: تغییر در الگوی کشت و ترویج کشت‌های کم آب بر و گلخانه‌ای مناسب با اقلیم منطقه یکی از بهترین راه‌های بهبود معیشت اهالی است.

فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان گفت: جاده بین مزارع با نام مقدس شهدای عشایر شهر نصرآباد به طول ۱۰ کیلومتر و با تخصیص ۳۱۵ تن قیر رایگان با حمایت سازمان بسیج سازندگی سپاه و مشارکت ۲۰ میلیارد تومانی خیران و کشاورزان در مدت یکسال به بهره برداری رسیده است.

با بهسازی این مسیر که با هدف تسهیل امور کشاورزی و کاهش هزینه‌های حمل و نقل انجام شده، ۷ واحد دامداری و ۱۸ مزرعه کشاورزی در این مسیر بهره‌مند شده‌اند.