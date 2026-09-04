پخش زنده
امروز: -
در آیینی جاده بین مزارع در شهر عشایری نصرآباد جرقویه اصفهان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سردار مجتبی فدا. فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان، در این آیین گفت: هدف از طرحهای محرومیت زدایی بسیج سازندگی سپاه، خدمت مضاعف به مردم به خصوص در نقاط کم برخوردار است .
وی افزود: تغییر در الگوی کشت و ترویج کشتهای کم آب بر و گلخانهای مناسب با اقلیم منطقه یکی از بهترین راههای بهبود معیشت اهالی است.
فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان گفت: جاده بین مزارع با نام مقدس شهدای عشایر شهر نصرآباد به طول ۱۰ کیلومتر و با تخصیص ۳۱۵ تن قیر رایگان با حمایت سازمان بسیج سازندگی سپاه و مشارکت ۲۰ میلیارد تومانی خیران و کشاورزان در مدت یکسال به بهره برداری رسیده است.
با بهسازی این مسیر که با هدف تسهیل امور کشاورزی و کاهش هزینههای حمل و نقل انجام شده، ۷ واحد دامداری و ۱۸ مزرعه کشاورزی در این مسیر بهرهمند شدهاند.