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مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: شرکت «لوح سبز جنوب» برای نخستینبار از زمان آغاز فعالیت خود، با تولید ۱۲۰ هزار مترمکعب ام دی اف، به فراتر از برنامه تولید سالانه دست یافت و رقم جدیدی ثبت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا کاظمی با قدردانی از تلاش کارگران و مدیران این مجموعه صنعتی، اظهار کرد: تحقق برنامه تولید بیش از ۱۲۰ هزار مترمکعبی در شرکت لوح سبز جنوب، نشاندهنده ظرفیتهای فنی و تولیدی این مجموعه و حاصل تلاش مستمر کارکنان است.
وی افزود: این دستاورد در شرایطی محقق شده است که افزایش بهرهوری، استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود و تداوم فعالیت خطوط تولید، از اولویتهای مجموعه توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شمار میرود.
شرکت لوح سبز جنوب از مجموعههای صنعتی وابسته به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی است که با استفاده از باگاس نیشکر، در زمینه تولیدام. دی. اف فعالیت میکند.