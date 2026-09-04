مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: شرکت «لوح سبز جنوب» برای نخستین‌بار از زمان آغاز فعالیت خود، با تولید ۱۲۰ هزار مترمکعب ام دی اف، به فراتر از برنامه تولید سالانه دست یافت و رقم جدیدی ثبت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا کاظمی با قدردانی از تلاش کارگران و مدیران این مجموعه صنعتی، اظهار کرد: تحقق برنامه تولید بیش از ۱۲۰ هزار مترمکعبی در شرکت لوح سبز جنوب، نشان‌دهنده ظرفیت‌های فنی و تولیدی این مجموعه و حاصل تلاش مستمر کارکنان است.

وی افزود: این دستاورد در شرایطی محقق شده است که افزایش بهره‌وری، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و تداوم فعالیت خطوط تولید، از اولویت‌های مجموعه توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شمار می‌رود.

شرکت لوح سبز جنوب از مجموعه‌های صنعتی وابسته به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی است که با استفاده از باگاس نیشکر، در زمینه تولید‌ام. دی. اف فعالیت می‌کند.