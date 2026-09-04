

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نهمین مجمع عمومی شورای تامین منابع علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اعضای دوره نهم شورای تامین منابع علمی انتخاب شدند که نتایج به شرح زیر است:

منطقه تهران البرز، قزوین، قم (۴ نماینده)

* دکتر مهدی علیپور حافظی رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی

* دکتر اشرفی رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه امیرکبیر

* دکتر سمیه سادات آخشیک رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی

* دکتر حسن احمدی رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس

اعضای علی‌البدل:

* دکتر صادقی زاده رئیس کتابخانه مرکزی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

* دکتر قنبرزاده رئیس کتابخانه پژوهشگاه مرکز تحقیقات ژنتیک و فناوری‌های زیستی

* نماینده منطقه شمال: دکتر موسی نژاد رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه گیلان

* نماینده منطقه مرکزی: دکتر نفیسه پورجواد رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان

* نماینده منطقه جنوب: دکتر فرزانه عفیفیان رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه شیراز

* نماینده منطقه شرق و جنوب شرقی: دکتر شعله ارسطوپور، رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

* نماینده منطقه شمال غرب: دکتر هاشم عطاپور رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز

* نماینده منطقه غرب: دکتر محمد مرادی رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی کرمانشاه و دکتر میثم یاری رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

بر اساس اعلام پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، دانشگاه‌های منطقه غرب می‌توانند یک عضو در شورا داشته باشند که دکتر محمود مرادی از دانشگاه رازی کرمانشاه و دکتر میثم یاری از دانشگاه بوعلی سینا همدان رای مساوی به دست آوردند که در اولین جلسه شورا در مورد عضویت رسمی یکی و عضویت علی‌البدل نفر دیگر تصمیم گرفته خواهد شد.

در پایان این جلسه مقرر شد پس از صدور احکام اعضا توسط معاون پژوهشی وزیر علوم ، نخستین جلسه شورا در دوره نهم کار خود را آغاز کند.