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مجمع عمومی شورای تامین منابع علمی وزارت عتف برگزار شد و اعضای شورای تأمین منابع علمی انتخاب شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نهمین مجمع عمومی شورای تامین منابع علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اعضای دوره نهم شورای تامین منابع علمی انتخاب شدند که نتایج به شرح زیر است:
منطقه تهران البرز، قزوین، قم (۴ نماینده)
* دکتر مهدی علیپور حافظی رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی
* دکتر اشرفی رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه امیرکبیر
* دکتر سمیه سادات آخشیک رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی
* دکتر حسن احمدی رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس
اعضای علیالبدل:
* دکتر صادقی زاده رئیس کتابخانه مرکزی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
* دکتر قنبرزاده رئیس کتابخانه پژوهشگاه مرکز تحقیقات ژنتیک و فناوریهای زیستی
* نماینده منطقه شمال: دکتر موسی نژاد رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه گیلان
* نماینده منطقه مرکزی: دکتر نفیسه پورجواد رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان
* نماینده منطقه جنوب: دکتر فرزانه عفیفیان رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه شیراز
* نماینده منطقه شرق و جنوب شرقی: دکتر شعله ارسطوپور، رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
* نماینده منطقه شمال غرب: دکتر هاشم عطاپور رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز
* نماینده منطقه غرب: دکتر محمد مرادی رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی کرمانشاه و دکتر میثم یاری رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
بر اساس اعلام پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، دانشگاههای منطقه غرب میتوانند یک عضو در شورا داشته باشند که دکتر محمود مرادی از دانشگاه رازی کرمانشاه و دکتر میثم یاری از دانشگاه بوعلی سینا همدان رای مساوی به دست آوردند که در اولین جلسه شورا در مورد عضویت رسمی یکی و عضویت علیالبدل نفر دیگر تصمیم گرفته خواهد شد.
در پایان این جلسه مقرر شد پس از صدور احکام اعضا توسط معاون پژوهشی وزیر علوم ، نخستین جلسه شورا در دوره نهم کار خود را آغاز کند.