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تینا یاریگرگان دختر وزنهبردار مهدیشهری در مسابقات وزنهبرداری قهرمانی کشور با کسب سه مدال نقره و برنز، عنوان نایبقهرمانی را به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ تینا یاریگرگان در رده سنی جوانان مسابقات وزنهبرداری قهرمانی کشور در دسته ۶۱ کیلوگرم در حرکت یکضرب با مهار وزنه ۶۲ کیلوگرم به مدال نقره رسید و در حرکت دوضرب نیز با ثبت رکورد ۸۵ کیلوگرم، مدال برنز این حرکت را کسب کرد.
وی در مجموع با ثبت رکورد ۱۴۷ کیلوگرم، مدال نقره مجموع و عنوان نایبقهرمانی مسابقات قهرمانی کشور را از آن خود کرد.
مسابقات وزنهبرداری قهرمانی کشور در رده سنی جوانان به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استان قزوین در حال برگزاری است.