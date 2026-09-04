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نشست راهبردی کارشناسان گروههای آموزشی متوسطه نمایندگان مناطق سلماس و خوی با محوریت بازطراحی فرآیند یاددهی ـ یادگیری و ارتقای کیفیت آموزش در سلماس برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست راهبردی کارشناسان گروههای آموزشی متوسطه استان با محوریت بازطراحی فرآیند یاددهی ـ یادگیری و ارتقای کیفیت آموزش برگزار شد
نشست تخصصی و راهبردی کارشناسان گروههای آموزشی مقطع متوسطه ادارهکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی با حضور موسوی رییس اداره سرگروههای آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان، معاون آموزش متوسطه سلماس و نمایندگان مناطق سلماس و خوی، به میزبانی آموزش و پرورش شهرستان سلماس برگزار شد.
در این نشست، با رویکردی ناظر بر تحول در فرآیندهای آموزشی، راهکارهای گذار از الگوهای سنتی و صرفاً اطلاعاتمحور به سمت آموزشهای مهارتی، فناورانه و دانشآموزمحور مورد بررسی قرار گرفت و «سفر یادگیری» بهعنوان رویکردی برای فعالسازی نقش دانشآموز در مسیر یادگیری مورد تأکید قرار گرفت.
همچنین توسعه «آموزشهای رقمگرا» متناسب با تحولات فناوری و اقتضائات آموزشی روز، از محورهای اصلی این نشست بود و بر ضرورت بازتعریف شیوههای تدریس متناسب با نیازهای نسل جدید دانشآموزان تأکید شد.
در ادامه، موضوع «نظارتهای بالینی» در کلاس درس با هدف ارتقای کیفیت تدریس و بهبود مستمر فرآیند یاددهی ـ یادگیری مورد توجه قرار گرفت و تقویت فرهنگ وظیفهمداری در میان مدیران و معلمان، بهعنوان یکی از الزامات تحقق برنامههای تحولی آموزش و پرورش، مورد تأکید قرار گرفت.
بررسی راهکارهای تداوم و ارتقای دوره توانمندسازی در قالب پروژه مهر و ارائه پیشنهادهای اجرایی برای پیادهسازی حداکثری طرح شمیم با هدف تقویت ابعاد فرهنگی و اخلاقی تربیت دانشآموزان، از دیگر محورهای این نشست تخصصی بود.
در حاشیه این برنامه نیز مسئولان با حضور در پژوهشسرای دانشآموزی طلائی سلماس، از بخشهای مختلف و کارگاههای این مرکز بازدید کردند و در جریان ظرفیتها و فعالیتهای پژوهشی و آموزشی آن قرار گرفتند.