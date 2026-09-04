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رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه از راهاندازی سه رشته جدید کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در این دانشگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، احمد ملکی افزود: برای نخستین بار پذیرش دانشجو در مقطح دکتری مهندسی و مدیریت ساخت، کارشناسی ارشد حقوق کیفری بین المللی و میکروبیولوژی در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ دراین دانشگاه صورت خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: این رشتهها با هدف تربیت متخصص و پژوهشگر همسو با نیازهای روز جامعه و گسترش فرصتهای تحصیلی و شغلی در این دانشگاه ایجاد شده است.
رئیس دانشگاه آزاد مراغه افزود: با اضافه شدن رشتههای جدید در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ این دانشگاه پذیرای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در ۳۹ رشتهگرایش کارشناسی ارشد و ۱۰ رشتهگرایش مقطع دکتری تخصصی خواهد بود.