به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، احمد ملکی افزود: برای نخستین بار پذیرش دانشجو در مقطح دکتری مهندسی و مدیریت ساخت، کارشناسی ارشد حقوق کیفری بین المللی و میکروبیولوژی در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ دراین دانشگاه صورت خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: این رشته‌ها با هدف تربیت متخصص و پژوهشگر همسو با نیاز‌های روز جامعه و گسترش فرصت‌های تحصیلی و شغلی در این دانشگاه ایجاد شده است.

رئیس دانشگاه آزاد مراغه افزود: با اضافه شدن رشته‌های جدید در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ این دانشگاه پذیرای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در ۳۹ رشته‌گرایش کارشناسی ارشد و ۱۰ رشته‌گرایش مقطع دکتری تخصصی خواهد بود.